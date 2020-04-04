Головна Новини
4 квітня • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

ООН дасть Україні гроші на боротьбу з коронавірусом: Шмигаль назвав суму

1.2т
Читати матеріал російською

На боротьбу з епідемією коронавірусу і підтримку економіки ООН дасть Україні $165 млн.

Гроші надійдуть до кінця 2020 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі за підсумками переговорів з представниками ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

Допомога Україні

Допомога Україні

Він повідомив, що ООН в рамках глобальної програми боротьби з COVID-19 передбачила окремий план для України. "Згідно з ним, до кінця року ООН планує мобілізувати $165 млн. З них $84 млн будуть спрямовані на першочергові потреби системи охорони здоров'я, а ще $81 млн піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії", – написав прем'єр-міністр.

ВООЗ у свою чергу спільно з Міністерством охорони здоров'я України працює над розробкою Стратегічного плану реагування на пандемію COVID-19 в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у проєкті оновленого держбюджету через коронавірус український уряд пропонує продовжити фінансування основних програм підтримки економіки.

Верховна Рада ухвалить поправки до бюджету, внесені у зв'язку з епідемією коронавірусу, через 7-8 днів.

За час президентства Володимира Зеленського залишки на єдиному казначейському рахунку України зменшилися з 36 до 10 млрд гривень, а кілограм гречки подорожчав з 16 до 38 грн.

В Україні протягом 2020 року впаде середній розмір зарплат, а безробітним може виявитися кожен десятий. Про це йдеться в оновленому макропрогнозі, який був затверджений Кабміном.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
ООН
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
До конца 2020 года? Да эти деньги уже к лету урине будут нужны как мертвому припарка)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кактусов Иван
Кактусов Иван
Украдут все равно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Онн настоятельно рекомендовала отменить закон об амнистии преступников с майдана. Но об этом что-то не особо распространяются.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги