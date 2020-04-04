ООН дасть Україні гроші на боротьбу з коронавірусом: Шмигаль назвав суму

На боротьбу з епідемією коронавірусу і підтримку економіки ООН дасть Україні $165 млн.

Гроші надійдуть до кінця 2020 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі за підсумками переговорів з представниками ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

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Він повідомив, що ООН в рамках глобальної програми боротьби з COVID-19 передбачила окремий план для України. "Згідно з ним, до кінця року ООН планує мобілізувати $165 млн. З них $84 млн будуть спрямовані на першочергові потреби системи охорони здоров'я, а ще $81 млн піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії", – написав прем'єр-міністр.

ВООЗ у свою чергу спільно з Міністерством охорони здоров'я України працює над розробкою Стратегічного плану реагування на пандемію COVID-19 в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у проєкті оновленого держбюджету через коронавірус український уряд пропонує продовжити фінансування основних програм підтримки економіки.

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