Олігархам Дубневичам дали землю на Львівщині під бізнес: усі деталі розслідування

Дві фірми братів Дубневичів від Львівської ОДА отримали чотири ділянки для прокладання підземної кабельної лінії до сонячних електростанцій.

Про це з посиланням на чотири розпорядження голови Львівської ОДА Максима Козицького від 29 липня 2020 року повідомив сайт "Варіанти".

Про які ділянки йдеться

Зокрема, компанії "НР Солар" надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок, площами 1,3582 га та 1,5848 га, які розташовані за межами Нового Роздолу та села Березина у Миколаївському районі відповідно.

Ще дві ділянки аналогічних розмірів Козицький виділив компанії "Солар грін тех". Землі також розташовані за межами Нового Роздолу та села Березина.

Ці чотири ділянки, які Львівська ОДА вилучила з користування ДП "Сірка", ТзОВ "НР Солар" і ТОВ "Солар грін тех", отримали в оренду терміном на 49 років для прокладання підземної кабельної лінії КЛ – 10 кВ від електростанції "Південна" і електространції "Північна" до Новороздільського заводу складних мінеральних добрив.

Село Березина, де виділили землю Google Maps

Чому фірми пов'язали з Дубневичами

Журналісти, посилаючись на дані системи YouControl, повідомили, що компанію "НР Солар" створили у Львові 20 квітня 2017 року за адресою вулиця Академіка Лазаренка, 1А. З 2016 року за цією ж адресою розташоване підприємство "Цетуля Солар" зі статутним капіталом 5000 грн, бенефіціарними власниками якої є дочка нардепа Ярослава Дубневича (партія "За майбутнє") Роксолана Пиртко, його син Юрій Дубневич та Павло Дубневич, син екснардепа Богдана Дубневича.

Крім того, у червні 2018 року за цією адресою зареєстрували нову фірму "НР Солар Парк" зі статутним капіталом 5000 грн, бенефіціарним власником якої є мешканець Латвії Валдіс Родзіньш і Роксолана Пиртко. Тоді ж адресу "НР Солар" змінили на вулицю Лазаренка, 4. Власником фірми є Тарас Ковальчук, який очолює громадську організацію "Наше майбутнє" в Пустомитівському районі. Статутний капітал фірми – 1000 грн. Основний вид діяльності підприємств вказаний як виробництво електроенергії.

ТзОВ "Солар грін тех" засноване 3 серпня 2017 року за аналогічною адресою на вулиці академіка Лазаренка, 4. Його засновником є колишній помічник нардепа Ярослава Дубневича (під час його депутатства у Львівській обласній раді) Тарас Борис. 50% підприємства належить Тарасові Ковальчуку, іншими 50% володіє Мар’ян Романишин, якому також належить ТОВ "Галінтерком", засновником якої є Павло Дубневич.

Видання вказало, що за цією адресою працювала громадська приймальня та офіси підприємств, що належали братам Ярославу й Богдану Дубневичам.

Син Павло Дубневич також є співзасновником ТОВ "Ліг агро", якій належить сонячна електростанція "Озерна", що в Яворівському районі.

У квітні 2019 року Львівська ОДА вже виділяла 4 земельні ділянки в селі Березина двом фірмам Дубневичів для прокладання кабельної лінії.

Чим відомі Дубневичі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Дубневича 31 жовтня. Йому приписують тиск на керівництво Укрзалізниці, що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.

Водночас 29 жовтня до його брата, колишнього нардепа Богдана Дубневича також прийшла з обшуком САП.

Раніше Укрзалізниця передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки під час закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми братів Дубневичів.

7 листопада 2019 року суд постановив заарештувати народного депутата групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.