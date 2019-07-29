Олігарха Жеваго запідозрили у великому боргу перед українськими військовими

Завод "АвтоКрАЗ", що належить олігархові Костянтину Жеваго, став фігурантом справи про несплату штрафів на суму 6,69 млн грн за несвоєчасне виконання замовлення для Міноборони.

Кримінальне провадження відкрито за статтею "Невиконання судового рішення" в поліції Полтавської області. Про це повідомляє проект "Марлін", передає "Економічна правда".

За їх даними, в кінці 2013 року Міноборони і ПАТ "АвтоКрАЗ" уклали угоду на 136,5 мільйонів гривень на поставку вантажівок підвищеної прохідності. Через падіння курсу гривні і подорожчання імпортних комплектуючих у листопаді 2014 року сторони уклали додаткову угоду, в якій домовилися, що з огляду на це сума угоди зросте до 165 млн грн без зміни кількості авто.

У справу втрутилася Генеральна прокуратура України. Там вважають, що підвищення суми угоди неправомірне, а тому попросили в суді визнати її недійсною. Також прокурори підкреслюють, що ПАТ "АвтоКрАЗ" порушило терміни поставки транспорту на півтора місяця.

У 2015 році, як повідомляє "Марлін", ГПУ в Господарському суді Києва домоглася рішення стягнути з ПАТ "АвтоКрАЗ" 6,69 млн гривень штрафних санкцій. Але в прокуратурі вважають, що посадові особи компанії умисно не виплачують борг військовим.

Автопідприємство входить у фінансово-промислову групу олігарха Костянтина Жеваго.

ПАТ "АвтоКрАЗ" телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники Національного антикорупційного бюро 19 і 24 липня, приходили з обшуками в "Богдан Моторс". У відповідь на підприємстві заявили про політичні мотиви.

Також з приводу розкрадань в оборонній сфері співробітники Генеральної прокуратури та СБУ проводили обшуки в службових приміщеннях Кабміну.

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