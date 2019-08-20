Олігарха Фукса в Англії судитимуть за шахрайство: що відомо

Казахстанський БТА Банк подав до лондонського суду позов про стягнення понад $55 млн особисто зі скандального бізнесмена Павла Фукса.

Про це з посиланням на британський судовий реєстр повідомляє "Цензор.нет". "Високий суд правосуддя розглядає скаргу БТА Банку на спробу українсько-російського мультимільйонера Павла Фукса не повертати більше $55 млн заборгованості за викуплену в 2009 році 50%-ву частку в башті "Євразія" в Москва-Сіті", – йдеться в новині.

censor.net.ua

У тексті сказано, що борг підтверджений рішенням Лондонського міжнародного арбітражного суду, який у 2017 році зобов'язав належить Фуксу компанію MCG International Holding Limited виплатити суму на користь БТА. Однак, як стверджує банк в позовних матеріалах, Фукс, діючи умисно, з шахрайським умислом, шляхом серії змін в корпоративних структурах підконтрольних офшорних компаній штучно перерозподілив активи таким чином, що компанія MCG тепер не в змозі виконати взяті на себе зобов'язання.

censor.net.ua

За даними видання, в проекті будівництва московського хмарочоса Фукс був бізнес-партнером екс-власника БТА Мухтара Аблязова, який через більш ніж 900 спеціально створених офшорних компаній незаконно виводив з банку кошти і інвестував в особисті проекти. За заявою БТА Аблязов був визнаний англійським судом шахраєм і засуджений до 22 місяців в'язниці з зобов'язанням виплатити банку $4,3 млрд.

Як раніше заявляв Роман Марченко, партнер юридичної фірми "Ільяшев і Партнери", яка представляє інтереси БТА: "Банк ретельно перевіряє всі угоди, навіть побічно пов'язані з Мухтаром Аблязовим, на предмет можливої легалізації коштів, викрадених в БТА, і використовує всі правові механізми для повернення вкраденого. з 6 млрд доларів, незаконно виведених з банку, нам уже вдалося повернути понад 1,5 млрд і цей процес успішно триває".

Павло Фукс Vse.Media

Таким чином, пише видання, якщо англійський суд підтвердить, що бізнес Фукса побудований, як мінімум частково, на "брудні" гроші Аблязова, це може зробити "токсичним" вже самого Фукса.

"Мухтар Аблязов вже знаходиться в розшуку по кримінальних виробництвам в Україні та РФ, а також по набрав чинності вироками в Казахстані і Великобританії, то Павло Фукс, схоже, ще тільки стоїть перед вибором – повертати все ж борги або йти по шляху казахського горе- банкіра", – підводиться підсумок у публікації.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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