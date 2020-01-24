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24 січня • оновлено в 23:17
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"Олексій, ви космонавт?" Бродський заявив, що людям Зеленського не вистачає потенції

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Ідея президента України Володимира Зеленського про залучення інвесторів шляхом виділення їм податкових пільг приведе до банкрутства бізнесу, який вже працює в країні. Про це заявив голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео доскролльте до кінця).

Бродський упевнений, що інвестори, які отримали пільги, просто угроблять нинішніх гравців ринку. А для того, щоб він нормально функціонував, необхідно дати такі ж можливості всім бізнесменам без винятку.

"Є багато українців, багато іноземців, які інвестували в Україну. І раптом з'являються конкуренти без податку на прибуток. А що робити тим, хто вже вклав гроші? Вони банкрути. Ті їх знищать. Далі, він говорить: 100 мільйонів вкладіть - вам буде няня. Телефонуйте постійно і вам будуть допомагати. А до нас прийшли інші до цього, дайте їм няню, їм теж важко ", - закликав Бродський.

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За його словами, зараз бізнес щодня грабують корумповані структури - силовики, чиновники і так далі. Це не тільки створює проблеми в роботі бізнесу, а й відлякує інвесторів - вони просто не зайдуть в Україну, навіть з такими пропозиціями від Зеленського. Крім того, такі нововведення є зміною правил ринку, що теж відлякає потенційних інвесторів.

"Їх грабують кожен день СБ-шники, поліція, прокуратура, тепер додали ДБР і всіх інших. Вони грабують інвесторів. Ви говорите до нас прийдуть, нам довіряють? Так вам не довіряють. І не будуть довіряти. Ви продовжуєте змінювати правила гри, ви не захищає ринки. Сьогодні який інвестор піде в Україну, коли він знає, що завтра будуть зінені правила гри? ", - запитав Бродський.

Михайло Бродський

Михайло Бродський

Також він розкритикував ініціативу про видачу відсотків з низькою ставкою для заробітчан. Бродський упевнений, що таку можливість потрібно дати всім, за прикладом Америки за часів кризи, але при владі просто "не вистачає потенції".

"Кредити ви даете.Какой-то групі людей виділили 2 мільярди. Це ж піар. Дайте всім. Всі повинні мати можливість отримати дешевий кредит. Всім дайте, як це зробили американці під час кризи. Але ви не можете це зробити, у вас не вистачає потенції ", - підкреслив Бродський.

Також він зазначив, що в Україні щорічно помирає близько 600 тисяч осіб, при народжуваності в 300 тисяч. І на це варто звертати увагу, а не займатися виключно питаннями інвестицій і діджіталізаціі.

"Вони нам розповідають про діджіталізацію, про інвесторів. Хто сюди піде в такі умови? Майже всі, хто їдуть з України, не роботу шукають! Вони шукають щастя своїм дітям, захищеність. Ви не захищає, ні та влада, ні ця", - обурився Бродський.

У відповідь на це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук почав розповідати про те, що зараз йде боротьба з корупцією і багато схем "вже в минулому", Також він зазначив, що 160 тисяч осіб вдалося б щорічно рятувати і Україна до цього прийде з розвитком медицини і приглушення корупційних дій в цьому секторі - нібито зараз ситуація покращується. На що отримав відповідь Бродського: "Олексій, ви космонавт?".

Нагадаємо, що на економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський закликав інвестувати в Україну і анонсував нові програми для бізнесу - інвестнянь і податкові канікули за покупку приватизованих підприємств.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Теми
Реформи Зеленського Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Михайло Бродський Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
податки реформа Інвестиції

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