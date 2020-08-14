Олександр Кучеренко із ДТЕК очолив рейтинг кращих HR-директорів України

Директор зі сталого розвитку ДТЕК Олександр Кучеренко очолив рейтинг 30-ти кращих HR-директорів України за версією видання Delo.ua та "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

На думку організаторів рейтингу, сьогодні позиція HR-директора стає ключовим елементом в корпоративній структурі, а їх роль в питаннях порятунку компаній під час кризи виходить на перший план. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Рейтинг кращих HR-директорів формувався з трьох оцінок: 20% голосування читачів на сайті Delo.ua, 60% експертного журі, 20% редколегії. У лонг-лист рейтингу увійшли понад 150 учасників.

Експерти оцінювали кандидатів за чотирма критеріями: корпоративна культура (якість внутрішніх комунікацій), корпоративне об'єднання (якість корпоративних освітніх програм навчання і розвитку персоналу), КСВ (якість соціальних програм HR, корисність для суспільства) і інноваційність (інноваційні рішення в сфері управління персоналом).

"Дуже приємно, що читачі і редколегія видання Delo.ua, а також зовнішні експерти високо оцінили роботу всієї нашої НR-команди, головна мета якої - забезпечити умови для максимального розвитку, самореалізації та професійного зростання кожного співробітника ДТЕК. У компанії вибудувана єдина система навчання і розвитку співробітників - від топ-менеджерів до робітників. Такий підхід дозволяє нам закривати більше 80% вакансій управлінців внутрішніми кандидатами ", - сказав Кучеренко.

За його словами, крім навчання і розвитку своїх співробітників, компанія також активно ділитися своїм досвідом і експертизою із зовнішнім світом через інноваційну освітню платформу Academy DTEK, яка розробила безліч навчальних продуктів і програм як для державного, так і для приватного сектора.

У рейтинг 30-ти кращих також увійшли HR-директори компаній McDonald's Україна, Київстар, Vodafone Україна, Coca-Cola Ukraine, OККО, WOG, Фармак, Luxoft, GlobalLogic, SoftServe та інші.