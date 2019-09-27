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27 вересня • оновлено в 18:45
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Світ Спорт

Податкова перетворилася на казино: наперсточники захопили ДПС України

9.3т

Катали, наперсточники, покермани, обнальщики і торгаші податковими кредитами захопили Державну податкову службу України.

Ну як можна поповнення усього Державного бюджету України, з якого отримують і без того мізерні пенсії мільйони українських бабусь і інвалідів, доручити засновнику Асоціації гравців у покер і Федерації покеру України, Сергію Верланову?

Перше, що зробив Сергій Верланов на посаді заступника міністра фінансів України - домігся визнання на державному рівні покеру видом спорту.

Хто у владі лобіює його інтереси та як обкрадають Державний бюджет України - дивіться на відео.

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Автор
Олег Дейнека Олег Дейнека
Тема
СПЕЦРЕПОРТАЖ
Місце
Україна
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну, якщо шахи чи нарди - можуть бути спортом, то чому б і покеру не бути?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
voznyk ruslan, Если страну квээншику поручили. Почему бы не поручить ДПС покерману. Зебилы когда голосовали мозги отключили по принципу, лишь бы не за Порошенко. Вот пусть теперь сосут лапу,у Зелупы. Зебилы.
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