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3 вересня • оновлено в 16:20
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Окупанти передали Росії один із найкращих заповідників Криму

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"Влада" окупованого Криму передала у федеральну власність Росії землі Кримського природного заповідника.

Розпорядження про це сьогодні, 3 вересня, ухвалили на засіданні "уряду" півострова, передає "Кримінформ".

У документі вказано, що йдеться про ділянку площею 5069 гектарів, яка розташована в районі Ялти.

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"Про передачу заповідника у федеральну власність стало відомо в березні минулого року. Планувалося завершити цю процедуру до початку літа 2018 року, проте були врегульовані не всі розбіжності щодо земель заповідника", – зазначається в публікації.

Кримський заповідник підпорядкували Росії

Кримський заповідник підпорядкували Росії

otdyhaem.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на кордоні між вільною територією України та тимчасово окупованим Кримом російські спецслужби почали проводити облави на українських громадян із метою їхнього вербування.

Водночас жителі Армянська знову помітили погіршення екологічної обстановки. Запах хімікатів з'явився 29 серпня. Натомість окупаційна влада намагається приховати проблеми.

А екологічна обстановка в районі заводу "Кримський титан" погіршується через переробку вивезених із Сирії фосфатів, у яких міститься уран. Нові докази цього з'явилися в статті Financial Times "Москва збирає свої військові трофеї в Сирії". Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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филипп филипыч
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