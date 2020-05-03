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3 травня • оновлено в 23:06
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Окупанти Криму збунтувалися через "навалу" туристів: готелі нібито заповнені

14.2т
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В анексованому У Росією Криму "влада" поскаржилися, що нелегальні міні-готелі повним ходом приймають туристів з РФ, чим сприяють поширенню коронавірусу на півострові.

Про це заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов під час наради в неділю, 3 травня, повідомив "Крим.Інформ". За його словами, міні-готелі "заповнені майже всі".

Готелі в Криму заповнені туристами з Росії

Готелі в Криму заповнені туристами з Росії

"Вчора мені дзвонили колеги. У Чорноморському, Ленінському та Сакському районах приїжджих дуже багато. Це б'є по нас, по ситуації. Незаконні міні-готелі, хтось займався таким бізнесом в житлових будинках. Мені зараз телефонують – заповнені майже всі. Кому війна, кому мати рідна", – сказав Аксьонов.

Проґавили схему

"Влада" Криму визнала, що проґавила схему, за допомогою якої жителі Росії приїжджають на півострів. За словами Аксенова, про її існування він дізнався тільки з повідомлень у ЗМІ. Російських туристів привозять до Кримського мосту на таксі з краснодарськими номерами, а потім пересаджують в авто з кримськими номерами.

Тепер в Криму збираються провести масову перевірку міні-готелів в приморських селищах.

Повідомляється, що тільки за офіційними даними до неділі в Криму виявлено 105 випадків COVID-19, три людини знаходяться у важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованих Росією Криму та Севастополі склалася дуже складна ситуація з поширенням коронавірусу, який туди "завозять" люди саме з території РФ. При цьому там не вистачає медикаментів, засобів захисту і тестів, а також закриваються деякі лікарні через підозри, що вони стали розсадниками вірусу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Круговорот коронавируса на расее.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
он там постоянно ,этот Аксенов,а срач потому что туда не смог так наз "майдан" прорваться.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Чем их больше сдохнет сегодня - тем меньше нам потом вышвыривать за пАребрик!
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Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

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