Стало відомо про перше призначення в новому Кабміні Зеленського

Новим міністром фінансів України буде Оксана Маркарова. Вона збереже свій пост.

Про це сказав ймовірний глава фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, передає "Інтерфакс - Україна".

"Наскільки я знаю, Маркарова точно залишиться. Вона професійна людина, нам треба готувати бюджет", – сказав Арахамія.

Оксана Маркарова збереже свою посаду Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради України внести кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра. Його запропонував президент Володимир Зеленський. Про це повідомив сьогодні представник президента в парламенті Руслан Стефанчук в кулуарах Ради.

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