Один кілометр нової дороги обходиться Україні в $6 млн – Укравтодор
Будівництво 1 км нової автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям обходиться Україні в 170,5 мільйона гривень (6 млн доларів).
Такі цифри озвучили в "Укравтодорі", передає ТСН. Водночас капітальний ремонт такого ж відрізка автотраси обійдеться майже втричі дешевше – 60 мільйонів гривень.
Реконструкція 1 км дороги коштуватиме близько 100 мільйонів.
Як стверджують у відомстві, велика частина бюджету – близько 60% – йде на матеріали та спеціальні дорожні конструкції. Ще 20% – на експлуатацію будівельних машин й інших механізмів.
Водночас заробітна плата дорожників становить усього 10% загальних витрат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше "Укравтодор" відзвітував, що завершив ремонт 2022 км доріг із 4200 км, які заплановані на 2020 рік. На них поклали верхній шар асфальту, після чого залишилося нанести розмітку, встановити знаки та бар'єри.
17 вересня Верховна Рада направила на ремонт доріг майже 2,2 млд гривень, які мають узяти з бюджетної програми субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.