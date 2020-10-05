Один кілометр нової дороги обходиться Україні в $6 млн – Укравтодор

Будівництво 1 км нової автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям обходиться Україні в 170,5 мільйона гривень (6 млн доларів).

Такі цифри озвучили в "Укравтодорі", передає ТСН. Водночас капітальний ремонт такого ж відрізка автотраси обійдеться майже втричі дешевше – 60 мільйонів гривень.

Реконструкція 1 км дороги коштуватиме близько 100 мільйонів.

Як стверджують у відомстві, велика частина бюджету – близько 60% – йде на матеріали та спеціальні дорожні конструкції. Ще 20% – на експлуатацію будівельних машин й інших механізмів.

Водночас заробітна плата дорожників становить усього 10% загальних витрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL: