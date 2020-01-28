Одеську митницю очолив мільйонер із декларацією жебрака: хто такий Євген Кодіс

Одеську митницю, яку досі називають воротами контрабанди в Україну, очолив чиновник із багаторічним стажем Євген Кодіс. Нібито експерт із боротьби з корупцією повинен навести лад на одній із найбільш проблемних ділянок роботи.

Що характерно, і сам Кодіс викликає безліч питань. Кілька з них OBOZREVATEL адресує безпосередньо йому.

Чому ви приховуєте свою сім'ю?

Євген Кодіс, зважаючи на декларацію, не має сім'ї. А ось забезпечених тезок – має. Наприклад, в одному зі звітів він вказав Кодіс Ірину Юріївну як власницю квартири, в якій він мешкає. Зараз вона живе в Одесі, однак родом із Криму, якщо вірити її соцмережам. Саме на півострові починав свою кар'єру держслужбовець.

Євген Кодіс 24tv.ua

OBOZREVATEL вдалося знайти дані про Ірину Кодіс в реєстрі юридичних та фізичних осіб. Вона ні в чому собі не відмовляє, відпочиває за кордоном і досі є власницею бізнесу (в процесі ліквідації) в анексованому Криму.

Ким, Євгене Івановичу, вам доводиться жінка, яку ви внесли в декларацію? Чи не пов'язані ви з бізнесом, який їй належить?

Ви влаштували вашу родичку на "хлібне місце"?

Ірина Кодіс також потрапила в декларацію своєї дочки – Кодіс Катерини Євгенівни. Вона працює, як і повний тезко її батька, в Одеській митниці на одній із найбільш хлібних посад – ревізорки-інспекторки. Катерина Кодіс також, незважаючи на невисоку зарплату, живе на широку ногу. Наприклад, нещодавно дівчина побувала в Монако.

Чи не пов'язані ви, Євгене Івановичу, з призначенням на посаду ревізорки Кодіс Катерини Євгенівни? Чи маєте ви споріднені з нею зв'язки і чому за останні кілька років жодного разу не згадали її в декларації?

Як ви змогли накопичити 8 мільйонів гривень з маленькою зарплатою чиновника?

Євген Кодіс, з огляду на все, не довіряє українським банкам і всі гроші зберігає готівкою. Суму в $328 тис. він декларує щорічно, починаючи з 2016-го. У ЗМІ його називають "фахівцем із боротьби зі злочинними схемами".

Досвід роботи в митних органах у нього справді є. З 1996-го, як свідчить його офіційна біографія, він встиг попрацювати в Севастопольській, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській та інших митних службах. Причому ще в 2018-му його щомісячна зарплата становила 22 тисячі гривень (водночас це була одна з найкращих за його кар'єру позицій).

З відносно скромною зарплатою Євген Кодіс встиг накопичити на квартиру в Одесі площею 161,7 кв. м і зібрати цілий статок. Готівкою митник зберігає понад 8 млн грн (левова частина – еквівалент у валюті). Останні кілька років у своїх деклараціях він не вказує ні сім'ї, ні дітей.

Головне питання: як ви змогли накопичити мільйони й купити величезну квартиру в Одесі зі своєю скромною зарплатою чиновника? Чи зможете ви на прохання OBOZREVATEL опублікувати свою повну декларацію зі старту робочої кар'єри та пояснити громадськості джерела свого надприбутку?

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram