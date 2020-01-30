"Немає можливості!" Міністерка запропонувала українцям самим відкладати на пенсії

Міністерка соцполітики Юлія Соколовська заявила, що в Україні поки немає можливості запустити накопичувальну пенсійну систему, а очікування від неї в громадян занадто високі.

За її словами, новий механізм навряд чи буде запущено в короткостроковій перспективі, передає Інтерфакс-Україна. Спершу потрібно створити його "дизайн": визначити, хто платитиме внески, скільки вони будуть відсотків, зробити розрахунки, чи буде це вигідно людям. Всього цього поки немає.

Соколовська зазначила, що очікування громадян від цієї системи "занадто великі", оскільки вони не до кінця розуміють, скільки коштів матимуть у підсумку.

Пенсія в Україні

"Плюс накопичення – це "довгі" гроші, тобто заощадження. Зазвичай це працює так, що кошти інвестуються, а значить, повинен існувати ринок, куди можна інвестувати. Сьогодні в Україні такого ринку фактично немає. Ви знаєте, що було ухвалено законопроєкт про "спліт" – у ньому є питання регулювання недержавних пенсійних фондів, Комісії з цінних паперів фондового ринку. Це перші кроки, про які можна сказати, що якщо будемо рухатися в цьому напрямі ефективно, то за якийсь період зможемо ввести й накопичувальну систему", – сказала Соколовська.

Водночас, на думку міністерки, українці й зараз можуть відкладати гроші на майбутнє. "Я скажу таку річ – нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо. Це, насправді, людська природа. Тому стимулювати громадян накопичувати – це один із виходів. Але було б добре, якби вони розуміли й думали про старість заздалегідь", – вважає Соколовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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