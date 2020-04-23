Обвал цін на нафту розорив спекулянтів на Московській біржі

Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня привів до того, що торговці на Московській біржі не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися винні вдвічі більше.

Причина у тому, що система біржі не дозволила спекулянтам "вистрибнути з палаючого поїзда", коли ціни на нафту досягли від'ємних значень, пише Finanz.ru. Тепер на багатьох висять мільйонні борги і вони близькі до банкрутства.

Обвал на біржі

Як біржа підставила спекулянтів

На початку торгів 774 приватних інвестора мали 31849 ф'ючерсів (довгострокових контрактів на поставку товару в майбутньому) на нафту Light Sweet, які на початок торгів коштували 414 млн рублів (в номіналі).

Обвал почався з перших же хвилин і до вечора з $17,96 вартість ф'ючерсів опустилася до $10,29. На цей момент ф'ючерси мали 752 фізособи, у них на руках було 29020 контрактів.

До 19.20 котирування впали до $8,84. І в цей момент Мосбіржа заморозила всі операції. Так що коли вартість контрактів опустилася до нуля, а до ночі і зовсім пішла в мінус, спекулянти лише розводили руками – позбутися ф'ючерсів, що розоряють їх, вони не могли.

Втратили все

"Ф'ючерси, які вранці коштували майже $18, перетворилися на борг на $37. Тримачі довгих позицій за контрактами втратили не тільки весь обсяг (близько 400 млн рублів на початок торгів), але й заборгували брокерам вдвічі більше", – йдеться в публікації.

"Коли все сталося, від мого депозиту не залишилося нічого. І навіть гірше. Тепер у мене мінус 600 тисяч рублів. При цьому на цю суму боргу брокер нараховує відсотки – 15,7% річних", – поскаржився приватний трейдер Павло Мальцев.

"Фінам" зняв мій депозит в 400 тисяч рублів і повісив на мене додатковий борг 2,1 млн рублів. У мене немає майна для погашення 2,1 млн рублів боргу. Ситуація для мене порівняна з примусовою іпотекою. Якщо не буде перегляду умов торгів, і борг збережеться, я втрачу все: майно, сім'ю, розуміння родичів", – говорить інший трейдер, що втратив все.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни на нафту досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

У вівторок, 21 квітня, ціни на нафту продемонстрували обвал. Вартість WTI впала на 30% – до $14,20, а Brent опустилася до менш як $19 за барель.

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