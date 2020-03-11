Обвал цін на нафту і курсу рубля: Портников пояснив прорахунок Кремля

Падіння цін на нафту і обвал рубля – результат не лише об'єктивних економічних умов. В першу чергу це наслідок відмови Росії від домовленостей з іншими експортерами. І тепер може статися все, що завгодно погане, в першу чергу – для РФ.

Про це написав журналіст Віталій Портніков у блозі на "Еспресо". Він пояснив, що країни, які добувають нафту, колись створили механізм спільного прийняття рішень, який рятував від різких коливань цін на сировину. В останні роки він демонстрував свою ефективність. І саме його Росія зруйнувала, коли її міністр енергетики Олександр Новак відмовився від зменшення видобутку нафти.

Обвал ринку нафти може привести Росію до поразки

На його думку, тепер може статися все що завгодно – і барель по 20 доларів, і катастрофічне падіння курсу рубля. Однак журналіст вважає, що в Москві пішли на це свідомо. І залишилося тільки зрозуміти – навіщо?

"Відповідь на це питання навряд чи може бути однозначною. У Кремлі могли вирішити, що резервів достатньо для того, щоб дозволити собі нову війну – тепер енергетичну. Послабити позиції США у сланцевій нафті. Вдарити по Саудівській Аравії. Вирішити якісь проблеми російських нафтових компаній: інтереси найближчого соратника Путіна Ігоря Сечіна можуть бути куди більш важливим мотивом, ніж інтереси держави. До кінця зрозуміти сенс рішення Кремля поки що не так просто", – написав Портніков.

Безперечним залишається інше – це справжня війна, а у справжній війні можуть бути і прорахунки, ситуація може не складатися так, як розраховують в Москві. Наприклад, Саудівська Аравія вже прийняла виклик і приступила до планомірного зниження цін. Воно може стати ударом для російських нафтовиків, на який до того ж може накластися ефект коронавірусу. В сумі може спрацювати ефект доміно, коли падінням ринку вже неможливо буде управляти.

"Коли Росія починала Першу Світову війну, її уряд теж не очікував, що жертвою цього рішення стане сама держава. І таких прикладів в історії достатньо. Кремль може досягти своїх цілей - але надто високою ціною, яка виявиться непосильною для самих росіян і спровокує обвал режиму. А може просто програти цінову війну іншим експортерам і незабаром повернутися до звичного механізму узгодження цін. Про це сьогодні вже сказав російський міністр енергетики, який підкреслив, що відмова від продовження угоди щодо зменшення видобутку не виключає подальшої взаємодії", – підсумував Портніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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