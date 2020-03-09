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9 березня • оновлено в 22:29
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Обвал ринку нафти може "кинути" Росію, як СРСР: журналіст намалював фатальний сценарій

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Обвал світового ринку нафти, який спричинив за собою і падіння рубля, може привести Росію мало не до розвалу, як вже було з СРСР у 1990-х роках.

Таку думку висловив журналіст Андрій Старостін у матеріалі для LB.ua. За його словами, ситуація багато в чому повторюється.

"Тільки замість СРСР, який канув у Лету, роль найбільш уразливого і слабкого гравця світового ринку нафти грають кілька держав-експортерів, за рахунок падіння позицій яких на ринку більш сильні гравці розраховують поживитися. Найслабшими серед цих експортерів виглядають РФ, Іран, Венесуела і Нігерія", – пояснив Старостін.

Обвал ринку нафти може нашкодити Росії, як СРСР

Обвал ринку нафти може нашкодити Росії, як СРСР

Він звернув увагу, що політичні конструкції влади в цих країнах заточені під незмінні диктатури. Через це слабо і повільно реагують на подібні виклики.

"Але і це ще не все. Тому що валютні системи зазначених чотирьох держав набагато більш залежні від нафтових доходів, ніж валютні системи інших провідних світових нафтових держав-виробників. Із 2014 по 2020 роки на світовому ринку нафти, як і за часів СРСР , визначився гравець із багатогранними слабкостями. Ці слабкості однакові що для РФ, що для Ірану, що для інших жорстких нафтових автаркій", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу.

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

  • Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії занепад через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.

  • Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль продовжить слабшати.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
СРСР нафта
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