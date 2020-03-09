Обвал ринку нафти може "кинути" Росію, як СРСР: журналіст намалював фатальний сценарій

Обвал світового ринку нафти, який спричинив за собою і падіння рубля, може привести Росію мало не до розвалу, як вже було з СРСР у 1990-х роках.

Таку думку висловив журналіст Андрій Старостін у матеріалі для LB.ua. За його словами, ситуація багато в чому повторюється.

"Тільки замість СРСР, який канув у Лету, роль найбільш уразливого і слабкого гравця світового ринку нафти грають кілька держав-експортерів, за рахунок падіння позицій яких на ринку більш сильні гравці розраховують поживитися. Найслабшими серед цих експортерів виглядають РФ, Іран, Венесуела і Нігерія", – пояснив Старостін.

Обвал ринку нафти може нашкодити Росії, як СРСР

Він звернув увагу, що політичні конструкції влади в цих країнах заточені під незмінні диктатури. Через це слабо і повільно реагують на подібні виклики.

"Але і це ще не все. Тому що валютні системи зазначених чотирьох держав набагато більш залежні від нафтових доходів, ніж валютні системи інших провідних світових нафтових держав-виробників. Із 2014 по 2020 роки на світовому ринку нафти, як і за часів СРСР , визначився гравець із багатогранними слабкостями. Ці слабкості однакові що для РФ, що для Ірану, що для інших жорстких нафтових автаркій", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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