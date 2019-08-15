У США вдруге за місяць впала біржа: що відбувається

На Уолл-Стріт стався обвал біржових індексів. Це відбулось на фоні новин про проблеми в економіці Німеччини і Китаю.

За підсумками середи, 14 серпня, індустріальний показник "Доу Джонс" впав на 3,05%, зведений індекс S&P 500 – на 2,93%, а високотехнологічний індекс NASDAQ впав на 3,02%. Про це повідомляє "Голос Америки".

Через це, наприклад, акції компанії Apple впали на 2,3%.

"Торгова сесія середи, що стала на Нью-Йоркській фондовій біржі найгіршим днем 2019 року, завершилася загальним падінням на тлі публікації несприятливих даних по економіці Китаю і Німеччини, які підвищують увагу до торгової війни між Вашингтоном і Пекіном, що підштовхує ряд великих економік до порогу рецесії", – сказано в публікації.

Там говориться, що залежна від експорту економіка Німеччини демонструє песимістичні тенденції, а зростання обсягів промислового виробництва в Китаї опустився до мінімуму 17-річної давності. Це лякає американські корпорації, які залежать від міжнародного попиту.

Економісти, сказано в матеріалі, побоюються, що в американській економіці є ризик рецесії. На це вказує, зокрема, і американський ринок облігацій. Там прибутковість дворічних казначейських облігацій випередила прибутковість десятирічних вперше з 2007 року.

Обвалилися індекси бірж на Уолл-Стріт financeandmarkets.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок в четвер, 15 серпня, впали в ході азіатських торгів. "Нафта впала після того, як на американському ринку держоблігацій інвестори побачили тривожні сигнали рецесії, а збільшуються запаси в Штатах доповнили негативний фон", – повідомив керуючий партнер VM Markets Стівен іннз.

Тим часом американський президент Дональд Трамп не виключив виходу США зі Світової організації торгівлі організації. Вихід із СОТ може відбутися, "якщо це буде потрібно", сказав глава країни 13 серпня. Правила СОТ лише допомагають іншим країнам "користуватися" США для власного збагачення, вважає Трамп.

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