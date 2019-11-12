Обшуки в "Укрлендфармінг": Бахматюк звернувся до Зеленського

Власник одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Звернення бізнесмена до президента з проханням втрутитися в ситуацію було розміщено на офіційному сайті компанії. Зокрема Бахматюк зазначає, що ситуація практично зайшла в глухий кут, а під загрозою опинилася компанія, у якій працює 27 тисяч осіб, яка виробляє 1% ВВП, платить 3 мільярди гривень податків і понад 3,5 млрд гривень зарплати.

"Ми абсолютно безсилі і беззахисні перед діями наших силових структур. Знову органи Генеральної прокуратури або новий генеральний прокурор, як і старий керівник НАБУ, вчергове відновили кримінальну справу, яка стосується провадження відносно VAB банку. Справа, яку вже було досліджено усіма силовими структурами нашої держави – Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою", – зазначив Бахматюк.

Олег Бахматюк звернувся до Володимира Зеленського

За його словами, в цій справі було проведено масу експертиз, слідчих дій та обшуків.

"Фактично компанію тероризували протягом 5 років, а ми все шукали якогось конструктиву, стукали в двері, хотіли бути почутими. Ми пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави. Ми хочемо чесної і відвертої бесіди про ситуацію, що склалася з банками.

Ми хочемо відкритості і конструктивних переговорів, що і Вами декларувалося. Але ми бачимо, що і НАБУ, і органи Генеральної прокуратури працюють в рамках кон'юнктури, у якій закон не має ніякого значення. А важливі спроби сподобатися, знайти чергову жертву", – написав він.

Бахматюк зазначив, що неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів і НБУ конструктивно вирішити питання із заборгованістю банку і виплатити 8 млрд грн до бюджету, задіявши механізм реструктуризації і залучаючи авторитетних міжнародних аудиторів.

"Подібної пропозиції не робив жоден із власників ліквідованих або визнаних неплатоспроможними банків. Востаннє ми свою пропозицію офіційно озвучили 27 жовтня, а вчора були проведені слідчі дії, обшуки, затримуються наші співробітники через давно досліджені факти. Фактично, НАБУ бере на себе повноту влади призначати винних, а не проводити кримінальний процес", – написав глава "Укрлендфармінг".

Також Бахматюк заявив, що захищатиме компанію в міжнародних судах із залученням міжнародних юристів, і сподівається на конструктивне вирішення питання.

"Ми готові до конструктиву. І ми готові детально довести, що наші законні права порушені десятикратно. Що нас позбавили права бути почутими. Що десятки разів проти нас відбувалися речі, абсолютно неприпустимі в європейській середовищі. Що потреба підміняє законність.

Вдячний вам і хочу домовитися, щоб компанія працювала, щоб Фонд гарантування вкладів і Національний банк отримали максимально можливу економічну компенсацію, щоб ми працювали над створенням, а не боротьбою з економічними шакалами, детективами, прокурорами, суддями, що знищують компанію.

Володимир Олександрович, я закликаю Вас просто сказати своїм підлеглим: поверніться до закону і елементарної логіки, сядьте за стіл переговорів і знайдіть рішення, яке буде вигідно державі і дозволить наповнити бюджет і зберегти 27 тисяч робочих місць. Ми два роки просимо тільки цього. Сподіваюся, що Вас вони почують", – написав Бахматюк.

Зауважимо, що у групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, відбулися обшуки і затримання працівників силовиками НАБУ. Це трапилося в рамках провадження у справі ліквідованого VAB банку, за яким вже колись проводились слідчі дії і експертизи декількома силовими органами і яке було офіційно закрито.

Як писав OBOZREVATEL, агрохолдинг "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка виділив пів мільйона гривень для підтримки сільських дитсадків, шкіл, будинків культури, футбольних клубів і команд на території своєї присутності.

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