OBOZREVATEL вимагає розслідувати схему Фукса з купівлі ТРЦ Фірташа: нові дані

Cкандальний бізнесмен Павло Фукс за допомогою пов'язаних компаній придбав на відкритих торгах ТРЦ Respublika Дмитра Фірташа, порушуючи закон. Змову викрив Антимонопольний комітет України. Як стало відомо, три компанії, які брали участь в конкурсі, переказували між собою грошові кошти і фактично разом придбали ТРЦ, порушуючи закон.

В результаті торговий центр, який банк за борги продавав на аукціоні, дістався Фуксу всього за 777 млн грн, хоча стартова ціна становила 2,56 млрд грн. OBOZREVATEL письмово звернувся в прокуратуру з інформаційним запитом, а також подасть заяву про скоєний злочин. Ми вимагаємо негайно розслідувати схему і відповісти на питання:

Чи правильно провели сам конкурс, чому журналістам вдалося з'ясувати про зв'язки між трьома компаніями, а конкурсній комісії – ні?

Чи понесе кримінальну відповідальність Василь Астіон, який має зв'язок з трьома компаніями і, за інформацією OBOZREVATEL, працює в інтересах Павла Фукса?

Відзначимо, Антимонопольний комітет почав розслідування і встановив, що поведінка трьох учасників торгів – компаній "Солтекс Капітал", "фінгруп Фактор" і Толкфін " – є результатом змови, передає прес-служба відомства. Вдалося зібрати такі докази:

засновниками і керівниками компаній є родичі

компанії мали і інших спільних працівників;

учасники торгів робили один одному фінансову допомогу;

тісна комунікація між учасниками аукціону під час його підготовки, зокрема електронне листування між "фінгрупам Фактор" і "Толкфін";

використання компаніями одних і тих же засобів зв'язку;

узгоджена поведінка компаній при проведенні торгів.

Відповідно до закону на всіх трьох порушників накладено штрафи в розмірі 10% від доходу кожного з них. Варто відзначити, OBOZREVATEL писав про вказаною схемою ще задовго до розслідування АМКУ. Тоді нам вдалося з'ясувати, що кінцевим бенефіціаром компанії-переможця "Солтекс Капітал" є громадянин Великобританії Джонсон Роберт Алан. Уповноважена особа – Василь Астіон.

Крім "Солтекс Капітал", в аукціоні брали участь ще дві компанії - "Фінгруп Фактор" і "Толкфін". Але від них заявок на ціну чомусь не надходило. Втім, якщо детальніше вивчити інформацію про ці фірми, все встає на свої місця.

Кінцевим бенефіціаром "Фінгруп Фактор" і "Толкфін" є не хто інший, як Василь Астіон. За нашою інформацією, він працює в інтересах Павла Фукса.

Кому належать компанії, які виграли аукціон

Василь Астіон є людиною Фукса

Ймовірно, за допомогою двох підставних фірм людина Фукса хотів створити ілюзію конкуренції на торгах.

Схему Фукса викрили

Чим "прославився" Павло Фукс: