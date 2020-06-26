OBOZREVATEL готує рейтинг корумпованих мерів України

Напередодні місцевих виборів OBOZREVATEL опублікує рейтинг "найбільш корумпованих і неефективних міських голів України". Роботу керівників великих міст ми оцінюємо виходячи з десятків критеріїв, кожному дамо свою оцінку, яка покаже, наскільки чесно працювали бургомістри за час своєї каденції.

Роботу керівництва найбільших міст редакція разом з експертами вивчить за наступними критеріями:

чи є кримінальні виробництва проти місцевих чиновників;

чи публікуються звіти про виконання бюджету і розподілу бюджетних коштів;

як проводяться відкриті конкурси на офіційні закупівлі (DOZORRO тощо);

чи прийнято рішення про проведення допорогових торгів;

чи прийнято бюджетний регламент і за якою процедурою ухвалюють бюджет;

чи допускають журналістів і представників громадськості на комісії, на яких приймають фінансові рішення;

чи опублікував міський голова свою декларацію у встановлені законом терміни і наскільки його доходи відповідають рівню життя;

як роботу мерів оцінюють незалежні антикорупційні організації та експертне середовище;

та інші.

Також ми звертаємося до читачів з проханням розповісти, чи стикалися ви з корупцією в органах місцевої влади, комунальних лікарнях, школах і т.д. Свої історії можете надсилати на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com. Журналісти вивчать кожний випадок зловживань місцевої влади.

Результати рейтингу з повним переліком всіх критеріїв і зазначенням набраних міськими головами балів читайте через три тижні на OBOZREVATEL. Від того, хто буде керувати містами наступні п'ять років, залежить майбутнє всіх українців. Міські голови відповідають за комфорт і безпеку кожного жителя. А після децентралізації на рівні міст акумулюються мільярдні бюджети, які часто освоюються неефективно.