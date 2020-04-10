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11 квітня • оновлено в 07:13
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Обнулення ставок і низькі відсотки: Кабмін анонсував програми підтримки малого бізнесу

Обнулення ставок і низькі відсотки: Кабмін анонсував програми підтримки малого бізнесу
Вони стартують уже з наступного тижня
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Кабінет міністрів України з наступного тижня збирається запускати програми для підтримки мікро- та малого бізнесу.

Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко. Він розповів, що на сьогодні їх дві: зі збереження робочих місць та підтримки мікро- та малого бізнесу, який уже має кредити в банках, а також – із кредитування малих підприємств.

Перша буде працювати так: наприклад, у підприємства є кредит у банку, воно може туди звернутися й уряд компенсує процентну ставку до нуля. Однак будуть і умови: для участі в програмі необхідно зберегти певну кількість робочих місць – скільки точно, ще уточнюється. Всього на програму готові витратити 4 мільярди гривень.

"Ми працюємо, над тією межею робочих місць, яка повинна бути", – сказав міністр.

Ігор Петрашко

Ігор Петрашко

Скріншот з відео

Друга програма називається "Нові гроші" і передбачає кредит для малих підприємств за ставкою 5%.

"Наприклад, підприємству потрібні кошти на виплату зарплат. Уряд оплатить держгарантію під такі кредити, і підприємство буде оплачувати 5%", – пояснив міністр економіки.

Він уточнив, що такі програми будуть розраховані на три-шість місяців. Першу запустять уже наступного тижня, а другу протягом двох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що на сьогодні в Україні немає умов для реструктуризації державного боргу.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Ігор Петрашко Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
кредит
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Мир Миру
Мир Миру
Треба чесно нагадати потенційним позичальникам, що наявність кредитної заборгованості стає перепоною при їх спробі виїхати з України.
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Економіка Ринки та компанії

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