У Раді проголосували за скандальний ринок землі: українці бурхливо відреагували

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про ринок землі, що викликало негативну реакцію серед українського політикуму.
Зокрема, фракція партії "Європейська солідарність" висунула вимогу встановити на землю ринкову ціну і прибрати із законопроекту норму, що дозволяє збирати сотні тисяч гектар в одних руках. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко в Facebook.
За її словами, політсила представить до законопроекту комплексний пакет поправок. А законопроект про землю, що було прийнято в середу, за її словами, підтримали депутатами, які "утримуються латифундистами".
"Ми вимагаємо – обмежити концентрацію землі в одні руки і прибрати норму про дозвіл на 210 тисяч гектарів власності, створення прозорого земельного кадастру як передумови (за рік його можливо створити), земельного банку, передбачити запобіжники для захисту родючості і відновлення землі, рекультивації, мінімальну ціну, аби селяни зараз не продали свої паї за безцінь і щоб їм заплатили ринкову вартість землі", – написала Геращенко.
За її словами, вона підтримує ринок землі, але під час голосування витягла депутатську картку. "У такому вигляді і в такому розкладі, коли закон простягають, а не обговорюють, ми не могли його підтримати", – написала Геращенко.
Також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв скласти мандат, якщо в законі про продаж землі не буде врахована поправка щодо референдуму про купівлю землі іноземцями.
Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи інформацію щодо позиції представника уряду у Верховній Раді Ірини Верещук, яка заявила, що не підтримує законопроєкт про ринок землі, повідомляє Укрінформ.
"Вона почула, наприклад, обіцянку Президента щодо референдуму. Можливо вона змінить свою думку… Я їй сказав: "Дивись, ось мій мандат, я ставлю мандат на стіл. Це моя обіцянка, якщо цієї (Президента щодо необхідності проведення референдуму стосовно купівлі землі іноземцями - ред.) не буде дотримано, якщо цього не трапиться, я йду з Верховної Ради, якщо ми не додамо цю поправку", –зазначив Арахамія.
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Ринок землі
Як повідомляв OBOZREVATEL :
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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