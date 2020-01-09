"Нафтогаз" відхрестився від прямих переговорів з Росією щодо газу

У "Нафтогазі" заявили, що не ведуть з "Газпромом" переговорів про прямі поставки газу з РФ.

Про це в четвер, 9 січня, сказав виконавчий директор компанії Юрій Вітренко, повідомляє "Ліга.Бінес". "Жодних нових контрактів, жодних домовленостей про прямі поставки російського газу немає. Але поки немає законодавчих обмежень для того, щоб будь-який гравець ринку прийшов до оператора ГТС, забронював потужності і почав отримувати прямі поставки з РФ", – пояснив Вітренко.

За його словами, Україна задоволена умовами контракту щодо транзиту з "Газпромом" і вважає його найвигіднішим за всю історію незалежності.

"Параметри угоди вигідні для України, тому що вперше за історію незалежності України у нас є контракт з гарантіями чітко визначених резервних потужностей, за які вони ("Газпром" – Ред.) повинні платити незалежно від того, використовують вони їх чи ні", – сказав Вітренко.

Купівля газу у Росії

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали угоду про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають кращим з можливих результатом.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Україна не готова до початку прямих поставок газу з РФ, а тому має намір робити це тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку і за його правилами.

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