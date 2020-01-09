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9 січня • оновлено в 17:51
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"Облом труби": Портніков пояснив поразку Путіна з "Турецьким потоком"

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Відкриття російського газопроводу "Турецький потік", про який з пафосом писали ЗМІ Кремля, виявилося не успіхом, а поразкою президента РФ Володимир Путіна.

Причина у тому, що інші плани Кремля пустити свій газ в обхід України обернулися провалом. Таку думку висловив журналіст Віталій Портніков у блозі "Облом труби", передають "Грані".

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"Перша гілка "Турецького потоку", якою російський газ буде надходити до Туреччини зі значною знижкою, – все, що залишилося від ідеї "Південного потоку" з його чотирма експортними гілками. Так, "Турецький потік" буде розвиватися, але добудують тільки одну гілку для експорту газу в південну Європу. Ще одну, а не ще три", – написав Портніков.

При цьому на газопровід поширюватимуться нові правила Євросоюзу, так що навіть його Росія як газовий монополіст не зможе використовувати у ролі знаряддя газового шантажу.

Головне в цій історії – провал путінського задуму добудувати "Північний потік-2" і "Турецький потік" до кінця 2019 року, коли минав термін старого російсько-українського контракту щодо транзиту газу. У цьому випадку Москва могла б шантажувати Київ зникненням доходів від транзиту і вільніше себе почувати, якщо б їй знадобилося почати інтенсивні військові дії в Україні. Але нічого з цього Росії не вдалося і "Газпрому" довелося підписати з "Нафтогазом" нову угоду про транзит.

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"Єдине, що сьогодні може Путін, так це використовувати слабкість і недосвідченість нового українського президента Володимира Зеленського, щоб відвести від "Газпрому" загрозу нових українських позовів, які – якби Київ не проміняв їх на три мільярди доларів, необхідних Зеленському "ще вчора", – могли б просто розорити "кремлівський гаманець", – написав Портніков.

Журналіст пише, що домовленості із Зеленським по газу – це хоч і удача Путіна, але зовсім не те, чого він хотів. "Україна не позбавлена транзиту, і вона у нього не в кишені. І все, що йому залишається в цій ситуації, – так це лише вид, що домігся реального успіху, і обніматися з турецьким президентом Ердоганом, що використав путінські прорахунки, щоб отримати персональний газопровід і дешевий російський газ", – підсумував Портніков.

Газопровід "Турецький потік"

Газопровід "Турецький потік"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 ринок газу Поставки газу в Україну
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
газопровод Північний потік - 2 турецький потік
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Николенко Саша
Николенко Саша
Что главное сделать, если хихли облажалась на газовой теме практически во всём, кроме получения 2,9 млрд по арбитражу? Правильно, надо "объяснить", что перемога. Да, реальность говорит другое, планы увеличения добычи пошли прахом, транзит планомерно сокращается и несомненно будет обнулён, свою ГТС придётся весьма скоро перестраивать за свои деньги, но портник всё "объяснил", а кастрюля на голове гарантирует отсутствие мысли в башке, только веру "объяснениям"))
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Есть такая профессия, каклов успокаивать.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Сила Сибири тоже газ в Китай качает в обход Украины, прикиньте. Путин! Ну и кто ты после этого?
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Борисс Робот, 2 декабря начали поставки. Или хоxлам забыли сказать?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Zhikharev Dmitry, уже качает...??? ну и кто ты после этого...???
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