"Облом труби": Портніков пояснив поразку Путіна з "Турецьким потоком"

Відкриття російського газопроводу "Турецький потік", про який з пафосом писали ЗМІ Кремля, виявилося не успіхом, а поразкою президента РФ Володимир Путіна.

Причина у тому, що інші плани Кремля пустити свій газ в обхід України обернулися провалом. Таку думку висловив журналіст Віталій Портніков у блозі "Облом труби", передають "Грані".

"Перша гілка "Турецького потоку", якою російський газ буде надходити до Туреччини зі значною знижкою, – все, що залишилося від ідеї "Південного потоку" з його чотирма експортними гілками. Так, "Турецький потік" буде розвиватися, але добудують тільки одну гілку для експорту газу в південну Європу. Ще одну, а не ще три", – написав Портніков.

При цьому на газопровід поширюватимуться нові правила Євросоюзу, так що навіть його Росія як газовий монополіст не зможе використовувати у ролі знаряддя газового шантажу.

Головне в цій історії – провал путінського задуму добудувати "Північний потік-2" і "Турецький потік" до кінця 2019 року, коли минав термін старого російсько-українського контракту щодо транзиту газу. У цьому випадку Москва могла б шантажувати Київ зникненням доходів від транзиту і вільніше себе почувати, якщо б їй знадобилося почати інтенсивні військові дії в Україні. Але нічого з цього Росії не вдалося і "Газпрому" довелося підписати з "Нафтогазом" нову угоду про транзит.

"Єдине, що сьогодні може Путін, так це використовувати слабкість і недосвідченість нового українського президента Володимира Зеленського, щоб відвести від "Газпрому" загрозу нових українських позовів, які – якби Київ не проміняв їх на три мільярди доларів, необхідних Зеленському "ще вчора", – могли б просто розорити "кремлівський гаманець", – написав Портніков.

Журналіст пише, що домовленості із Зеленським по газу – це хоч і удача Путіна, але зовсім не те, чого він хотів. "Україна не позбавлена транзиту, і вона у нього не в кишені. І все, що йому залишається в цій ситуації, – так це лише вид, що домігся реального успіху, і обніматися з турецьким президентом Ердоганом, що використав путінські прорахунки, щоб отримати персональний газопровід і дешевий російський газ", – підсумував Портніков.

Газопровід "Турецький потік"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

"Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" в травні 2017 року. Трубопровід протяжністю 930 км проходить по дну Чорного моря до узбережжя Туреччини.

Пізніше російський монополіст завершив будівництво газопроводу "Турецький потік" і запустив поставки газу по ньому.

Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Ердоган взяли участь в офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік".

Запуск трубопроводу "Турецький потік" знизить транзит природного газу через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів.

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