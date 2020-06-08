Обікрали державу на сотні мільйонів? Газотрейдер Фірташа спіймали на масштабній афері

За даними розслідувачів, її використовували "як інструмент легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом"

Вона належить ексглаві правління компанії Дмитра Фірташа "Укргаз-Енерго" Ігоря Вороніна і його колишньому заступнику Юрію Величку

В Україні почали розслідування щодо діяльності відомого газотрейдера ТОВ "Метіда", яка займається транспортуванням і постачанням природного газу, та яку підозрюють у причетності до масштабного розкрадання держкоштів.

Фірма належить ексглаві правління компанії Дмитра Фірташа "Укргаз-Енерго" Ігорю Вороніну і його колишньому заступнику Юрію Величку. Про це пише dubinsky.pro.

"Загальні суми, які фігурують в кримінальних справах, обчислюються сотнями мільйонів гривень. Рахунки фірми заарештовані, а власники – Воронін і Величко – намагаються уникнути кримінальної відповідальності й досі перебувають на волі. Але у правоохоронців є всі законні підстави посадити цю парочку на багато років", – йдеться в повідомленні.

Газотрейдер "Метіда", керований людьми Фірташа, "кинув" Україну на сотні мільйонів гривень

Зазначається, що розслідують діяльність "Метіди" Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, а також Національна поліція спільно з Державною фіскальною службою.

У матеріалі нагадали, що приблизно рік тому суд заарештував банківські рахунки приватної компанії "Метіда". Йшлося про кримінальне провадження за підозрою колишнього директора ДП "Центргаз" (входить до складу ВАТ "Кіровоградгаз", 51% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України") Костянтина Старовойта в розтраті грошей компанії. Той нібито напередодні свого звільнення вивів на "Метіду" 8,6 млн гривень коштів "Центргазу".

"Ігор Воронін своєму кар'єрному зростанню зобов'язаний Дмитру Фірташу, який у 2006 році призначив його главою ПрАТ "Укргаз-енерго" – в структуру, через яку в Україні продавала імпортований га скандальна прокладка Rosukrenergo", – додають розслідувачі.

За їхніми словами, проти ТОВ "Метіда" і її власників у 2019 році було порушено ще декілька кримінальних справ щодо контрабанди природного газу, ухилення від сплати податків та фіктивного податкового кредиту. Також з'ясувалося, що фірма не здійснила поставку газу споживачам за передоплатою, чим "завдала збитків державним компаніями на суму понад 1 млрд грн".

"Більшість газотрейдерів, щодо яких розпочато розслідування, так чи інакше пов'язані з колишньою групою "Укргаз", яку низка інсайдерів ринку звинувачує в непостачанні законтрактованого газу. У цьому списку також перебуває компанія "Дельта актив груп", контрабанда газу якою вже ставала об'єктом розслідування правоохоронців", – йдеться в повідомленні.

До всього іншого, зазначається, що в рамках досудового розслідування щодо порушення існуючих нормативно-правових актів України під час фінансово-господарських відносин ТОВ "Метіда" з ТОВ "Трейдер Газ" була встановлена низка важливих факторів.

Зокрема, екскерівник підрозділу "Нафтогазу" Віталій Волинець в одному інтерв'ю заявив, нібито керівництво компанії "під тиском" зобов'язали підписати контракт "із не дуже репутаційних контрагентом – "Метідою".

"Так, умови були вигідні і 100% передоплата. Але у служби безпеки "Нафтогаз трейдингу" були питання до цієї компанії – ми розуміємо, що вона перебуває в орбіті олігарха Дмитра Фірташа. І тут такий контекст: у групи Фірташа дуже багато боргів і зобов'язань перед НАК "Нафтогазом". І гроші, які вони не доплачують НАК "Нафтогазу", могли піти на оплату цього газу для "Метіди", – повідомив Волинець.

Згідно з кримінальним провадженням, яке у 2018 році розслідувала на той момент Генеральна прокуратура, встановлено, що діяльність керівника ПрАТ "Укргаз-енерго" Ігоря Вороніна завдала НАК "Нафтогаз України" втрати прибутку на суму 1,712 млрд гривень.

Крім цього, слідство зібрало докази, які дають підставу вважати, що "Метіду" використовували "як інструмент легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом" – тобто, нерозподіленого прибутку ПрАТ "Укргаз-Енерго" за 2006-2011 рік.

"ДФС також регулярно подавала до суду на ТОВ "Метіда", оскільки компанія не платила податки і були накладені штрафи на суми в декілька мільйонів гривень. Ігор Воронін і Юрій Величко, а також декілька фірм із їхньої орбіти, крім усього вищеописаного, заборгували десятки мільйонів гривень великим українським банкам. Як державним, так і приватним", – констатують розслідувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд визнав і дозволив виконання постанови Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $250 млн із ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь компанії олігарха Дмитра Фірташа Ostchem Holding Limited за поставки газу. ОПЗ повинен заплатити Ostchem майже $193,26 млн основного боргу і $57,98 млн штрафів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!