"Обійдеться Путіну в мільярди": у США приготувалися до нового удару по Росії

Американський сенатор Тед Круз закликав Сенат ввести нові антиросійські санкції, щоб затримати початок роботи газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив, відповідаючи на репліку свого колеги Стівена Бігуна про те, що уряд США має протистояти завершенню будівництва газопроводу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми повинні створити противагу здатності Росії політично впливати на багатьох наших партнерів і союзників у Європі. Також газопровід потенційно може нашкодити економіці України", – сказав Бігун.

Круз погодився, що якщо "Північний потік-2" буде добудовано, це допоможе президенту РФ Володимиру Путіну стати сильніше і отримати мільярди доларів, які стануть "паливом для розпалювання російської агресії".

"Також газопровід зробить Західну Європу більш залежною від Росії. Газопровід можуть частково завершити вже в січні 2020 року, що значно посилить Путіна. Це можна зупинити, якщо конгрес ухвалить законопроєкт про санкції або адміністрація Трампа виконає закон "Про протидію супротивникам США за допомогою санкцій", – сказав Круз.

Він нагадав, що Росія внаслідок санкцій вже відчуває брак технологій, без яких вона не зможе добудувати газопровід. За його словами, в Білому домі вже обговорюють введення нових антиросійських санкцій.

"У гіршому випадку це сповільнить будівництво газопроводу, і ця затримка буде обходитися Путіну у мільярди доларів на рік. А в кращому випадку ми взагалі зупинимо цей проєкт", – заявив Круз.

"Газова карта" Європи

Північний потік-2

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