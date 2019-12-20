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20 грудня • оновлено в 18:04
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Обігнала всіх: гривня рекордно зміцнилася у 2019 році

1.2т
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З початку 2019 року курс української гривні до долара США виріс на 19%. Це зробило її світовим лідером за темпами зміцнення.

Зміцнення гривні в цьому році перевершило ревальвацію російського рубля, який за виріс по відношенню до долара США на 12%, з посиланням на Bloomberg повідомляє НВ.Бізнес. У п'ятницю, 20 грудня, зафіксував офіційний курс гривні відносно долара на позначці 23,37 грн/$.

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В Bloomberg відзначають, що зміцнення гривні сприяє стримування трудової міграції з України. "Підвищення курсу гривні в цьому році, а також швидке зростання номінальної заробітної плати українців за останні кілька років – серйозний фактор, що сприяє уповільненню трудової міграції", – зазначив в коментарі виданню заступник голови Національного банку Олег Чурій.

У той час як в 2016 році заробітна плата в Польщі перевищувала українську в чотири рази, станом на кінець 2019 року різниця скоротилася до 2,5 раз.

Курс валют

Курс валют

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар
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