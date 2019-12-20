Обігнала всіх: гривня рекордно зміцнилася у 2019 році

З початку 2019 року курс української гривні до долара США виріс на 19%. Це зробило її світовим лідером за темпами зміцнення.

Зміцнення гривні в цьому році перевершило ревальвацію російського рубля, який за виріс по відношенню до долара США на 12%, з посиланням на Bloomberg повідомляє НВ.Бізнес. У п'ятницю, 20 грудня, зафіксував офіційний курс гривні відносно долара на позначці 23,37 грн/$.

В Bloomberg відзначають, що зміцнення гривні сприяє стримування трудової міграції з України. "Підвищення курсу гривні в цьому році, а також швидке зростання номінальної заробітної плати українців за останні кілька років – серйозний фактор, що сприяє уповільненню трудової міграції", – зазначив в коментарі виданню заступник голови Національного банку Олег Чурій.

У той час як в 2016 році заробітна плата в Польщі перевищувала українську в чотири рази, станом на кінець 2019 року різниця скоротилася до 2,5 раз.

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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