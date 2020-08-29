ОАЕ припинили 48-річний економічний бойкот Ізраїлю

Об'єднані Арабські Емірати скасували економічний бойкот Ізраїлю, який діяв з 1972 року.

Відповідний указ вже підписав президент ОАЕ Халіфа бен Заїд Аль Нахайян, передає агентство WAM.

Таке рішення було прийняте в рамках розширення дипломатичного та комерційного співробітництва з Ізраїлем.

Тепер підприємці та компанії з ОАЕ зможуть проводити фінансові та торговельні операції з ізраїльським бізнесом. У свою чергу Ізраїль зможе ввозити в Емірати будь-які товари, торгівля якими дозволена в цій країні.

Як писав OBOZREVATEL, 13 серпня Ізраїль і ОАЕ домовилися нормалізувати дипломатичні відносини між країнами. Переговори проходили за посередництва президента США Дональда Трампа.

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