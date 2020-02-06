Милованов пояснив, як підніматиме економіку України

Щоб економіка України зростала, уряд найближчими роками збирається залучити $50 млрд іноземних інвестицій та вивести країну в світовий топ за індексом людського капіталу.

Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи приріст ВВП у 2019 році. За його словами, єдиний шлях для пришвидшення економічного зростання – інвестиції в людей і виробництво. У відомстві склали програму, як цього досягти.

Який є план у Мінекономіки:

залучити $50 млрд прямих іноземних інвестицій;

збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування більш ніж удвічі (з очікуваних у 2019 році 17% від ВВП до принаймні 23,5% у 2024-му);

знизити зношення основних фондів з 60,6 до 48,2% (наблизити до норм ЄС – 40%);

увійти в топову групу за індексом людського капіталу.

ВВП України

Що для цього потрібно, на думку Мінекономіки:

земельна реформа;

лібералізація ринку праці;

приватизація;

реформа державних держпідприємств;

капітальні інвестиції з бюджету;

державно-приватне партнерство та концесії;

інвестиційні няні;

індустріальні парки;

програми підтримки малого та середнього бізнесу;

просування експорту;

розвиток транспортної інфраструктури.

"Важливою передумовою для успішної реалізації всіх цих реформ та інвестиційних ініціатив є макроекономічна стабільність. Її потрібно зберегти", – додав Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві економіки повідомили, що за підсумками 2019 року ВВП України зріс на 3,3%. Цей показник майже збігається зі зростанням економіки в 2018 році. Однак драйвери (фактори, що впливають на зростання) змінилися.

Курс долара в Україні до кінця 2020 року не перевищить закладений у держбюджеті показник 27 грн/$.

Україна експортує залізорудну сировину, що означає, що епідемія в Китаї може вдарити й по українській економіці.

Міністерство економіки очікує, що в першій половині 2020 року інфляція в Україні буде низькою. А протягом усього 2020 року гроші в Україні будуть знецінюватися повільніше, ніж передбачалося раніше.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!