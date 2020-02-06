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7 лютого • оновлено в 08:54
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/ Ринки та компанії

Милованов пояснив, як підніматиме економіку України

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Щоб економіка України зростала, уряд найближчими роками збирається залучити $50 млрд іноземних інвестицій та вивести країну в світовий топ за індексом людського капіталу.

Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи приріст ВВП у 2019 році. За його словами, єдиний шлях для пришвидшення економічного зростання – інвестиції в людей і виробництво. У відомстві склали програму, як цього досягти.

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Який є план у Мінекономіки:

  • залучити $50 млрд прямих іноземних інвестицій;

  • збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування більш ніж удвічі (з очікуваних у 2019 році 17% від ВВП до принаймні 23,5% у 2024-му);

  • знизити зношення основних фондів з 60,6 до 48,2% (наблизити до норм ЄС – 40%);

  • увійти в топову групу за індексом людського капіталу.

ВВП України

ВВП України

Що для цього потрібно, на думку Мінекономіки:

  • земельна реформа;

  • лібералізація ринку праці;

  • приватизація;

  • реформа державних держпідприємств;

  • капітальні інвестиції з бюджету;

  • державно-приватне партнерство та концесії;

  • інвестиційні няні;

  • індустріальні парки;

  • програми підтримки малого та середнього бізнесу;

  • просування експорту;

  • розвиток транспортної інфраструктури.

"Важливою передумовою для успішної реалізації всіх цих реформ та інвестиційних ініціатив є макроекономічна стабільність. Її потрібно зберегти", – додав Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві економіки повідомили, що за підсумками 2019 року ВВП України зріс на 3,3%. Цей показник майже збігається зі зростанням економіки в 2018 році. Однак драйвери (фактори, що впливають на зростання) змінилися.

Курс долара в Україні до кінця 2020 року не перевищить закладений у держбюджеті показник 27 грн/$.

Україна експортує залізорудну сировину, що означає, що епідемія в Китаї може вдарити й по українській економіці.

Міністерство економіки очікує, що в першій половині 2020 року інфляція в Україні буде низькою. А протягом усього 2020 року гроші в Україні будуть знецінюватися повільніше, ніж передбачалося раніше.

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Читайте всі новини по темі "Інвестиції в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Інвестиції в Україну Економіка України: прогнози
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
ВВП
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Открою чубоносцам способ добычи 50 млрд.$. Напечатйте их!!!! Только тихо
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Инвесторы всей планеты и соседних Галактик уже выстроились в очередь, что бы первыми вложить деньги в Украину.
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
А если дадут 200 мильярдов, то вообще запануем. Вот еще если 300 мильярдов дадут, то вообще ВВП поднимется на 20%, а если дадут трильярд, то на 200% ВВП поднимется и вообще будет, как в сказке. И ТУТ ТАРАС ПРОСНУЛСЯ ОБOCPAHHЫЙ и горько заплакал.
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