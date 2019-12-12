Українців зможуть звільняти без попередження: усі скандальні нюанси нового КЗпП

В Україні готуються зміни в Трудовий кодекс (КЗпП). Роботодавці зможуть звільняти працівників без попередження, а робота на вихідних оплачуватиметься нижче, ніж зараз.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, який вивчив опублікований у соцмережах проект документа і з'ясував, які зміни очікують на українців. Перше нововведення – громадян за рішенням суду або під час воєнного стану можуть змусити працювати на армію (альтернативна служба), навіть якщо їм і не хочеться.

Також новий КЗпП вдарить по гаманцях тих, кого роботодавець примушує працювати вночі або на вихідних. Зараз офіційно діє подвійна ставка (доплата + 100%), а по-новому закон дозволить платити "як мінімум на 20% вище". Тобто, якщо зараз за робочий день платять 500 грн, а за роботу у вихідний – 1 тис. Грн., то по-новому заплатять лише 600 грн.

З обіцяних новацій – відмова від "паперових" трудових книжок. Роботодавці будуть входити до реєстру соціального страхування, там побачать, де раніше працював співробітник, і зареєструють нове робоче місце.

Звільнити зможуть просто так

Найнеприємніше нововведення – нові причини для звільнення. Так, в статті 35-й законопроекту роботодавцю дають право за власним бажанням звільняти співробітника. Раніше потрібно було вказувати підстави для такого рішення, і якщо б роботодавець просто так "попрощався" зі співробітником, той міг би піти до суду і виграти його.

Нові причини для звільнення:

за бажанням роботодавця;

повторне за 180 днів порушення трудового договору (без вказівки, якого саме пункту).

"Перелік умов трудового договору, порушення яких є підставою для його припинення відповідно до цієї статті, визначається в трудовому договорі", – йдеться в документі.

А якщо співробітник відмовиться підписувати угоду, то роботодавець його може просто заздалегідь попередити. "У разі відмови працівника підписувати додаткову угоду, що передбачає розірвання трудового договору на цій підставі, трудовий договір розривається роботодавцем в односторонньому порядку шляхом надання працівникові відповідно до встановлених трудовим договором умовами", – йдеться в документі.

Питання вагітних

Також, за новим КЗпП захищати від звільнення жінок будуть лише до 70 днів до пологів і 56 днів після пологів.

У світовій практиці звільнення вагітних жінок – це нормальне явище. Але не можна сказати, що вони менш соціально захищені, просто вагітні жінки та жінки з дітьми мають абсолютно рівні права для працевлаштування нарівні з іншими.

Звичайно, є моменти, коли жінки, вже маючи намір завагітніти, влаштовуються на роботу, щоб потім отримати декретні виплати. Можливо, зміни в КЗпП пов'язані з такими прецедентами, і роботодавці, стикаючись з таким досвідом, хочуть себе захистити.

Новий Трудовий кодекс

Як повідомляв OBOZREVATEL в Україні вже кілька років обговорюють введення нового трудового кодексу. З одного боку, чинний закон застарів, а з іншого – профспілки стурбовані: "удосконалення" може привести до того, що звільняти співробітників стане легше. Кабінет міністрів вже кілька місяців готує новий кодекс.

Міністр економіки Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що в Україні хочуть ввести 12-годинний робочий день і дозволити звільняти вагітних.

Новий Трудовий кодекс, який розробляє партія "Слуга народу", змінить процедуру звільнення і передбачить нові форми трудових договорів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!