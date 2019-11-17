Без тепла і світла: українське місто опинилося на межі катастрофи

У Новому Роздолі Львівської області – критична ситуація з опаленням, крім того, кілька районів міста залишилися без електрики, під загрозою поставки води на деякі вулиці.

Про це 17 листопада повідомила пресслужба "Нафтогазу України" на сторінці в Facebook. "Ситуація на підприємстві та в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони", – відзначається в тексті.

У зв'язку з цим компанія запросила працівників Новороздільської ТЕЦ, а також працівників, які звільнилися через невиплату заробітної плати попереднім керівником з травня-2019, на зустріч у понеділок, 18 листопада.

Ілюстрація ТСН

У повідомленні йдеться про те, що найнята компанією поліція охорони повинна забезпечити доступ на цю зустріч працівників ТЕЦ, як чинних, так і тих, які нещодавно звільнилися через невиплату зарплати.

"Нафтогаз" підкреслив, що працює не тільки над тим, щоб максимально швидко перевірити технічний стан інфраструктури та запустити ТЕЦ Нового Роздолу та Новояворівська, а й над тим, щоб повернути фахівців.

"Адже люди не отримували зарплату від минулого керуючого "Гарант Енерго М" протягом 5 місяців. Ми розуміємо, що частина людей вимушено звільнилася, щоб отримати право на допомогу від держави і хоч якось годувати свої сім'ї. Ці люди отримають право повернутися", – заявила пресслужба.

У "Нафтогазі" додали, що першим завданням є забезпечення наявності фахівців для підготовки обладнання й мереж до запуску.

Нагадаємо:

13 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук перебував у Новояворівську та Новому Роздолі через затримку опалення.

Він повідомив, що уряд буде ініціювати передачу Новояворівської ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз".

Як повідомляв OBOZREVATEL, можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості та рядових споживачів.

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