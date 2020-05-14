Новий прогноз щодо попиту на нафту зруйнував усі очікування – МЕА

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує на рекордное падіння попиту на нафту у 2020 році, але дещо знизило його можливий масштаб після того, як країни почали пом'якшувати карантинні заходи.

Очікується, що попит на нафту впаде на 8,6 млн барелів на добу, говориться в щомісячному звіті МЕА, повідомило агентство Reuters. Раніше прогноз передбачав, що падіння попиту може бути більшим на 690 тис. барелів на добу.

Падіння попиту на нафту

"Близько 2,8 мілрд людей житимуть в умовах ізоляції, спрямованої на стримування коронавірусу в кінці травня, в порівнянні з 4,0 млрд у квітні", – йдеться в прогнозі.

Агентство також відзначило вищу, ніж очікувалося, мобільність населення в європейських країнах і Сполучених Штатах, а також більш високий попит на нафту в Китаї в міру того, як країна відновлюється після спалаху вірусу.

"Економічна активність почала поступове, але крихке відновлення. Проте як і раніше зберігається значна невизначеність. Найбільше питання полягає в тому, чи зможуть уряди пом'якшити карантинні заходи, не викликавши відновлення спалахів COVID-19", – повідомило МЕА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься навколо $40 за барель.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Саудівська Аравія в червні збирається наполовину скоротити поставки нафти в США і Європу. Відвантаження сировини деяким покупцям в цих регіонах скоротяться на 60-70%.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся