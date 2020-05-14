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15 травня • оновлено в 12:17
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Новий прогноз щодо попиту на нафту зруйнував усі очікування – МЕА

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Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує на рекордное падіння попиту на нафту у 2020 році, але дещо знизило його можливий масштаб після того, як країни почали пом'якшувати карантинні заходи.

Очікується, що попит на нафту впаде на 8,6 млн барелів на добу, говориться в щомісячному звіті МЕА, повідомило агентство Reuters. Раніше прогноз передбачав, що падіння попиту може бути більшим на 690 тис. барелів на добу.

Падіння попиту на нафту

Падіння попиту на нафту

"Близько 2,8 мілрд людей житимуть в умовах ізоляції, спрямованої на стримування коронавірусу в кінці травня, в порівнянні з 4,0 млрд у квітні", – йдеться в прогнозі.

Агентство також відзначило вищу, ніж очікувалося, мобільність населення в європейських країнах і Сполучених Штатах, а також більш високий попит на нафту в Китаї в міру того, як країна відновлюється після спалаху вірусу.

"Економічна активність почала поступове, але крихке відновлення. Проте як і раніше зберігається значна невизначеність. Найбільше питання полягає в тому, чи зможуть уряди пом'якшити карантинні заходи, не викликавши відновлення спалахів COVID-19", – повідомило МЕА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься навколо $40 за барель.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Саудівська Аравія в червні збирається наполовину скоротити поставки нафти в США і Європу. Відвантаження сировини деяким покупцям в цих регіонах скоротяться на 60-70%.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Світові ціни на нафту
Теги
карантин нафта
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