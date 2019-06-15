Новий пенсійний вік в Україні: кого і як стосуватиметься рішення Конституційного суду

В Україні Конституційний суд ухвалив: обмежувати вік виходу на пенсію за вислугою років – неправильно.

Мовляв, ця норма порушує права українців і не відповідає головному Закону країни.

Йдеться насамперед про вчителів, медиків, льотчиків, для яких із 2015-го посилили умови виходу на заслужений відпочинок.

OBOZREVATEL розібрався, на кого і як вплине рішення КСУ.

Головне:

КСУ визнав неконституційним закон, який змінив правила для виходу на пенсію за вислугою років;

майже 500 тис. українців вийшли на пенсію за спеціальними правилами;

юристи вважають, що ті, хто через неконституційну норму раніше не отримував пенсію, можуть домогтися компенсації через суд.

Конституційний суд проти Ради: що вирішили служителі Феміди

Ще в 2015-му парламентарії ухвалили рішення – частину українців, які мають право на заслужений відпочинок за вислугою років, зобов'язати працювати довше. Якщо раніше їм було достатньо, наприклад, відпрацювати 25 років для того, щоб вийти на пенсію, то зараз жінка не може завершити кар'єру раніше 50 років, а чоловік – раніше 55-ти. Тобто фактично додалася ще одна умова, крім стажу – мінімальний вік.

Це нововведення стосується льотчиків, медиків, працівників освіти, соціального забезпечення та діячів культури, а ось металурги й шахтарі залишилися зі "старими" правами. 45 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з вимогою розібратися, чи законно їхні колеги продовжили час роботи для низки категорій.

І Конституційний суд, рішення якого не може бути оскаржене, вирішив, що для виходу на пенсію достатньо стажу й не потрібно чекати 50-55 років. Крім того, рішення про те, щоб збільшити необхідний стаж на п'ять років, також не відповідає головному закону країни.

Пенсія в Україні Pixabay

"Збільшення на п'ять років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників, позбавляє цих осіб права на соціальний захист і не відповідає конституційним принципам прав і свобод людини", – заявили в прес-службі Конституційного суду.

Що зазначено в рішенні:

українцям не потрібно чекати 50 років (жінкам) і 55 років (чоловікам), щоб вийти на заслужений відпочинок за вислугою років;

підвищення необхідного стажу – суперечить Конституції.

Для прикладу, учитель, який вже має 25 років стажу, але якому лише 47 років, нині для отримання пенсії потрібно досягнути віку 50 років, а також до 2019-го мати щонайменше 27,5 року стажу. Тобто на пенсію такий працівник освіти вийти не може, хоча, згідно з рішенням Конституційного суду, це порушує його права.

У такому випадку людина має право не тільки вийти на заслужений відпочинок раніше 50 років, а й отримати компенсацію за те, що не отримувала пенсію якийсь період часу через неконституційне рішення Ради.

Адвокат Анна Гант пояснює: у 152-й статті Конституції зазначено, що матеріальна чи моральна шкода, яка була завдана неконституційним рішенням, компенсується державою.

"Тут є велика проблема – як втілювати цю статтю Конституції і рішення Конституційного суду в життя. У нас немає законодавства, яке чітко б описувало процедуру компенсації і втілення рішень. Але! Суд не має права відмовити в позові, обґрунтовуючи це прогалинами у законодавстві. І, думаю, є дуже великі шанси в такому випадку виграти позов й отримати компенсацію за шкоду, яка була завдана неконституційним рішенням", – передбачає адвокат.

Пенсіонерка pixabay

До речі, це далеко не перше рішення КСУ на користь пенсіонерів. Раніше служителі Феміди зняли обмеження на максимальну пенсію для себе ж і своїх колег. Якщо звичайні українці не можуть отримувати більше 10 мінімальних пенсій, пенсії суддів нічим не обмежені.

Гант вважає: таке рішення може стати прецедентом і приводом для того, щоб народні депутати в гонитві за електоратом також звернулися з проханням розглянути й інші пенсійні обмеження. У 2017-му, наприклад, у рамках пенсійної реформи почали збільшувати вимоги щодо стажу для отримання пенсії в 60 років, а також переглянули формулу розрахунку виплат, у результаті чого їхній розмір знизився приблизно на 17%.

Правда, тут також варто враховувати і можливості бюджету. Пенсійний фонд України і без того дефіцитний, а чим раніше українці виходять на заслужений відпочинок, тим менше вони будуть отримувати.

Пенсійний вік в Україні: хто зможе працювати менше

В Україні пенсії за вислугою років отримують до півмільйона українців. Щороку їхня кількість поповнюються новими вчителями, лікарями та шахтарями. Норма закону про вихід на пенсію за вислугою років призвела до того, що в Україні з'явилися тисячі 40-річних пенсіонерів, які навіть за бажання не можуть відмовитися від роботи, оскільки розмір їхніх пенсії близький до мінімального.

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У результаті вони продовжують працювати й отримують свою пенсію. Норма, яку ухвалили в 2015-му, повинна була поступово збільшити вимогу до стажу з 25 до 30 років. А також зменшити число "молодих" пенсіонерів. Основна причина таких рішень – дефіцит Пенсійного фонду, який в останні декілька років коливається в межах приблизно 150 млрд грн. Крім того, солідарна система передбачає, що працюючі українці своїми внесками із зарплат утримують пенсіонерів. І чим більше пенсіонерів та менше працюючих, тим складніше функціонувати системі.

Важливо також зазначити, що в той час як частина українців зможе виходити на заслужений відпочинок навіть раніше 50 років, майже 45% всіх 60-річних вже через 9 років повинні будуть працювати до 63 і 65 років. Це пов'язано з новими вимогами щодо стажу, які Рада затвердила в 2017-му і які щорічно підвищують "норму відпрацьованих років" на 12 місяців. У результаті в 2028-му тільки ті, хто офіційно відпрацював 35 років, зможуть вчасно отримати свою виплату.

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