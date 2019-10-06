Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Новий пенсійний вік в Україні: чого чекати від кардинального рішення

19.3т Читати матеріал російською

В Україні скасували мінімальний вік для виходу на пенсію за вислугу років для певних категорій працівників.

Відповідне рішення № 2-р / 2019 прийняв Конституційний суд, передає РБК. Тепер вийти на пенсію раніше зможуть: До 50 років - працівники льотного і льотно-випробувального складу; до 55 років - працівники сфери медицини, освіти, соціального забезпечення і театрально-концертних та інших видовищних колективів.

Видача пенсій на неподконтроьних територіях виключена, переконаний Георгій Тука

Видача пенсій на неподконтроьних територіях виключена, переконаний Георгій Тука

https://newsone.ua

Новини
"Дура!" Садальський поскандалив із Малишевою через пенсії

Згідно з рішенням КСУ, пенсію за вислугою років відповідно до ст. 51 Закону № 1788 зможуть отримати громадяни, які працюють на шкідливих предпріятіяx і втратили працездатність через умови роботи до настання пенсійного віку.

В Конституційному суді уточнили, що положення закону № 1788 про підвищення на 5 років віку виходу на пенсію для жінок, а також збільшення на 5 років загального і спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників - позбавляють їх права на соціальний захист і тому не відповідають конституційним принципам прав і свобод людини, і відповідно є незаконними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії Пенсійний фонд
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
28
12
Смішно
4
Цікаво
10
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Valery
Petrov Valery
Чем меньше бан деровцев у власти, тем легче жить пенсионерам. Совпадение?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мир Миру
Мир Миру
До цього рішення Конституційного суду у Пенсійному фонді був величезний дефіцит коштів. Тепер Пенсійний фонд взагалі банкрут. Автоматично включилось "ЗЕлене світло" для накопичувальної пенсійної системи. Я не проти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Шапиро, ваш выход)))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
hunt andres, ему некогда, он изучает пенсионный закон РФ. готовится к переезду.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / думки

ads pixel