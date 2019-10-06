Новий пенсійний вік в Україні: чого чекати від кардинального рішення

В Україні скасували мінімальний вік для виходу на пенсію за вислугу років для певних категорій працівників.

Відповідне рішення № 2-р / 2019 прийняв Конституційний суд, передає РБК. Тепер вийти на пенсію раніше зможуть: До 50 років - працівники льотного і льотно-випробувального складу; до 55 років - працівники сфери медицини, освіти, соціального забезпечення і театрально-концертних та інших видовищних колективів.

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Згідно з рішенням КСУ, пенсію за вислугою років відповідно до ст. 51 Закону № 1788 зможуть отримати громадяни, які працюють на шкідливих предпріятіяx і втратили працездатність через умови роботи до настання пенсійного віку.

В Конституційному суді уточнили, що положення закону № 1788 про підвищення на 5 років віку виходу на пенсію для жінок, а також збільшення на 5 років загального і спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників - позбавляють їх права на соціальний захист і тому не відповідають конституційним принципам прав і свобод людини, і відповідно є незаконними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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