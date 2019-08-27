"Новий пакт Молотова-Ріббентропа": Польща накинулась на "Північний потік - 2"

Заступник голови МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк порівняв газопровід "Північний потік - 2" з пактом Молотова-Ріббентропа.

За словами дипломата, будівництво, яке ведеться виключно в інтересах Росії і Німеччини, нагадує договір між Гітлером і Сталіним, передають "РІА Новини".

Про це Шинковський сказав в ефірі Польського телебачення, згадуючи про те, що 10 років тому президент Росії Володимир Путін був присутній в Польщі на пам'ятних заходах, присвячених 70-річчю початку Другої світової війни. При цьому на 80-ту річницю початку війни російську делегацію не запросили, запросивши в той же час союзників по ЄС, НАТО, Східного партнерства, в тому числі Німеччину.

На думку заступника голови польського МЗС, в стосунках з РФ у попереднього польського уряду "були фальшиві надії".

"Важко не мати такого враження, якщо президент Путін сюди приїхав, виголосив промову, в якій ... вказав на критичне ставлення з боку Росії до пакту Молотова-Ріббентропа, а пізніше було розпочато будівництво газопроводу, який міг таку конотацію нагадувати", – сказав він.

"Газопровід "Північний потік" оминає країни Балтії, обходить Польщу. Це така домовленість між Росією і ФРН на шкоду не тільки для цих держав, але також для Європи", – вважає Шинковський.

За його словами, він як і раніше сподівається на допомогу США в тому, щоб перешкодити реалізації проекту "Північний потік - 2".

"Північний потік-2" розкритикували у Польщі

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Північний потік - 2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників в Росії з споживачами в Європі в обхід транзитних країн (в тому числі України). Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва розраховує запустити газопровід до кінця 2019 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Нацбанк України вже заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

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