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14 листопада • оновлено в 06:28
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/ Ринки та компанії

Новий курс долара в Україні: що заклали в бюджет на 2020-й

1.8т
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В Україні проект бюджету на 2020 рік, який розглянуть 14 листопада, розрахували по курсу долара в 27 грн/$. За оцінками Кабміну саме стільки в середньому буде коштувати американська валюта.

Про це йдеться в макропрогнозі, який використовували при розрахунку головного фінансового документа країни. Варто відзначити, що 13 листопада американська валюта продавалася в банках по курсу в 24,52 грн/$.

Відзначимо, в ситуації, коли гривня зміцнюється, бюджет України втрачає доходи: деякі акцизи платять в євро. Крім того, компанії, які заробляють в валюті, втрачають обороти в перерахунку на гривню.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Одна з причин зміцнення гривні в 2019-му – покупка іноземцями українських боргових цінних паперів.

Незважаючи на зниження облікової ставки НБУ і наступне за цим зниження прибутковості по державних облігаціях, попит на український державний борг залишається високим.

Відзначимо, курс продажу безготівкового долара США в Україні в жовтні виріс на 1,7% до 24,78 грн. за долар, готівкового – на 2,9% до 24,99 грн за долар. Середній розмір спреду по готівкових операціях з американською валютою підвищився до 1,5%, що свідчить про невизначеність на ринку, яку учасники обмінних операцій закладають в ціни покупки і продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
долар курс валют бюджет
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