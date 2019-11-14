Новий курс долара в Україні: що заклали в бюджет на 2020-й

В Україні проект бюджету на 2020 рік, який розглянуть 14 листопада, розрахували по курсу долара в 27 грн/$. За оцінками Кабміну саме стільки в середньому буде коштувати американська валюта.

Про це йдеться в макропрогнозі, який використовували при розрахунку головного фінансового документа країни. Варто відзначити, що 13 листопада американська валюта продавалася в банках по курсу в 24,52 грн/$.

Відзначимо, в ситуації, коли гривня зміцнюється, бюджет України втрачає доходи: деякі акцизи платять в євро. Крім того, компанії, які заробляють в валюті, втрачають обороти в перерахунку на гривню.

Курс долара в Україні

Одна з причин зміцнення гривні в 2019-му – покупка іноземцями українських боргових цінних паперів.

Незважаючи на зниження облікової ставки НБУ і наступне за цим зниження прибутковості по державних облігаціях, попит на український державний борг залишається високим.

Відзначимо, курс продажу безготівкового долара США в Україні в жовтні виріс на 1,7% до 24,78 грн. за долар, готівкового – на 2,9% до 24,99 грн за долар. Середній розмір спреду по готівкових операціях з американською валютою підвищився до 1,5%, що свідчить про невизначеність на ринку, яку учасники обмінних операцій закладають в ціни покупки і продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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