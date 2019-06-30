Новий курс долара в Україні: аналітики зробили важливий прогноз

В Україні курс долара до кінця червня може знизитися на 20-10 коп/$ і остаточно опуститися нижче відмітки в 26 грн/$. Головна причина – сезонний фактор.

Про те, що відбувається з курсом валют і коли краще купувати долари – в матеріалі OBOZREVATEL.

Все в руках НБУ

Курс долара 27 червня досяг мінімальної з 22 травня позначки в 26,16 грн/$. При цьому вже зараз банки купують валюту за вартістю нижче 26 грн/$, а, за оцінками аналітиків, до кінця червня курс може опуститися до 25,8-26 грн/$ у продажу і 26,0-26,15 грн/$ в покупці.

На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,0 грн, а готівковий долар у банках може продаватися по 25,8/26,1 грн.

"Подальше зниження долара буде залежати від операцій НБУ на валютному ринку", – передбачає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Нацбанк намагається утримати коливання в невеликому діапазоні. І стосується це не тільки випадків, коли долар дорожчає, а й зворотньої ситуації.

Національний банк виходить на валютний ринок і продає валюту для того, щоб згладити зміцнення. На думку Іосуба, якщо НБУ не втручатиметься, долар упевнено подолає позначку в 26 грн/$, а в зворотному випадку буде коливатися біля вказаного діапазону.

Курс долара в Україні Обозреватель

"Гривня стійко зміцнюється з початку місяця, і в найближчому майбутньому долар може опуститися нижче 26 грн. Багато банків купують гривню вже дешевше за цю позначку. Однак. Якщо регулятор наростить купівлю валюти в резерви поблизу 26 грн, долар може затриматися на цьому рубежі і нижче не піти", – прогнозує експерт.

З таким прогнозом погоджується фінансовий аналітик Єгор Комов. Він передбачає, що долар протягом наступних семи днів буде коливатися близько 25,9-26,1 грн/$. "До кінця червня тенденція на валютному ринку збережеться в чинному діапазоні. Плавне зміцнення гривні продовжиться. Знаковий момент – перехід нижче позначки в 26 грн/$. Зараз впритул до цього підійшли. Є всі умови для того, щоб опуститися до 25,9 грн/$", – прогнозує Комов.

Водночас аналітик Володимир Мазуренко не очікує значних коливань і передбачає, що курс до кінця червня буде рухатися в уже сформованому коридорі, а до першого тижня липня навіть підрости.

"Стабільна ситуація на ринку пояснюється дуже зрозумілими факторами. Зараз немає причин не для хоч скільки значної девальвації або ревальвації. Так, можливо, буде зміцнення до 25,9 грн / $. Але утримувати такий курс буде складно тривалий період часу, так чи інакше перейде в діапазон з більш високим верхнім значення", – передбачає експерт.

Коли краще купувати валюту в Україні

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину ціною фіксована в доларах, найкраще одразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто одразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші одразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

Де краще купувати долари

Існують такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику і за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Справа в тому, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим, як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і на наступний день зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага купівлі валюти в банках – безпека. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим, як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюта готівкою. Цілком можливо, що при проханні продати вам $200-300 співробітник відділення запропонує прийти в інший день.

З цього року для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

Відкриття інтернет-карти безкоштовне, також не потрібно платити комісію при поповненні. Так, щоб купити долари, потрібно просто перевести певну суму зі своєї карти з нацвалютою на доларову. Конвертація відбудеться автоматично.

Головний принцип – зберігати спокій і мінімізувати всі ризики. В Україні періодичне зростання і зміцнення долара триває з року в рік. Золотовалютні резерви Нацбанку дозволяють як мінімум у цьому році без проблем обслуговувати кредити й утримувати стабільність гривні. Тому і причин для хвилювань немає.

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