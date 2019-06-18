Новий курс долара в Україні: аналітик озвучив важливий прогноз

В Україні курс долара до 24 червня може опуститися з 26,4 грн/$ до позначки в 26,3 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо досить скромного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися за 26,2 / 26,5 грн", – прогнозує експерт.

З початку червня НБУ купив на валютному ринку $238 млн і поповнив цією сумою валютні резерви. Характерно, що при цьому Нацбанк жодного разу в червні не продавав валюту. Це означає, що за останні два тижні пропозицію валюти на ринку досить стійко перевищує попит на неї, і без інтервенцій НБУ долар міг би коштувати дешевше, ніж зараз, як мінімум – нижче 26 грн, зазначає Іосуб.

Курс долара

За 7 днів офіційний курс долара до гривні незначно виріс, на інших же сегментах валютного ринку він скромно знизився на 0,1-0,4%.

Чому перестав дорожчати долар:

закінчився традиційний період подорожчання валюти – кінець місяця;

негативні новини, які викликали хвилювання в учасників валютного ринку, відіграли себе;

попит на долари на валютному ринку знизився;

з'явилися позитивні новини від МВФ, Мінфін успішно розмістив державні цінні папери (в гривні під 18,5%, в доларах – 7,25-7,5%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн / $, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн / $ (в грудні – 32 грн / $), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн / $ (33,8 грн / $ в кінці періоду).

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