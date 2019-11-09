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9 листопада • оновлено в 10:04
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Новий курс долара: в НБУ опублікували курс валют

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В Україні курс долара з 8 до 9 листопада знизився виріс на кілька копійок і склав 24,52 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку. При цьому вартість євро становить 27,03 грн і за останню добу він знизився на 12 копійок. У банківських установах середня вартість долара складає 24,38 грн/$.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

Відзначимо, курс продажу безготівкового долара США в Україні в жовтні виріс на 1,7% до 24,78 грн. за долар, готівкового – на 2,9% до 24,99 грн за долар. Середній розмір спреду по готівкових операціях з американською валютою підвищився до 1,5%, що свідчить про невизначеність на ринку, яку учасники обмінних операцій закладають в ціни покупки і продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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