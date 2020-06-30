Новий курс долара, тарифи на газ і виплати: що чекає на українців у липні

В Україні в липні може подорожчати долар і впасти ВВП. Водночас розмір пенсій перерахують, а тариф на газову абонплату зросте. Про те, як зміниться життя українців у липні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

ВВП продовжить знижуватися

У липні ВВП може знизитися на кілька відсотків. МВФ знову погіршив свій прогноз світової економіки на 2020 рік. На ці оцінки орієнтуються фінансисти й цілі держави. Все буде ще гірше, ніж передбачалося. Економіка впаде на 4,9%. Кризу вже назвали найглибшою з часів Другої світової війни.

І Україні, за версією фонду, буде складніше, ніж усім сусідам. Ми втратимо 8,2% своєї економіки. Колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова додає: погіршення прогнозів МВФ і для України (відбулося напередодні), і для світу свідчить щонайменше про те, що Кабміну варто розглянути можливість змінити й свій затверджений постановою прогноз.

Тимофій Милованов розповів, що буде з економікою України

Водночас ексміністерка впевнена: є ймовірність, що ситуація виявиться навіть більш жалюгідною и ВВП України впаде ледь не на 10%. "З огляду на поточну динаміку всіх секторів у ІІ кварталі, падіння ВВП України, на жаль, може бути значно більшим – 10%?" – міркує Маркарова.

Колишній міністр економрозвитку Тимофій Милованов розповідає OBOZREVATEL: таке падіння вдарить по кожному українцеві. Зокрема:

ціни, за оцінками МВФ, можуть зрости на 7%. Тобто, щоб купувати все те саме, що й торік, доведеться витрачати на 7% більше;

безробіття різко зросте (за даними МВФ, з 8,7% 2019-го до 12,6% 2020-го, або майже на 45%);

"На все те саме, що ми купували, нам знадобиться на 7% більше грошей. Люди можуть втратити зарплату частково або повністю. Падіння ВВП відбувається через те, що ми виробляємо менше товарів і послуг, менше купуємо й менше продаємо. А значить, буде менше робочих місць. Десь не підвищать зарплати, а десь, можливо, знизять", – пояснює ексміністр.

Курс долара зросте

У липні курс гривні до долара може сягнути позначки 27 грн/$. Плавна девальвація – звичайний процес. Навіть у найбільш позитивних оцінках долар до кінця року досягне середнього значення приблизно 27 грн/$.

І ось чому:

У МВФ вважають, що ВВП країни скоротиться на 8,2%, що на 0,5 процентного пункту нижче від квітневого прогнозу. МВФ також прогнозує, що зовнішній борг України через пандемію збільшиться 2020 року до 93% ВВП країни, тоді як 2019 року він становив 78,8% ВВП.

На світових фінансових ринках напередодні відбувся розпродаж, фондові ринки та сировини впали більш ніж на 5% на тлі побоювань нової хвилі пандемії та введення карантину. Країни, що розвиваються, на тлі таких побоювань стають непривабливими для інвесторів, що позначається на падінні вартості активів і валют цих країн. Україна не виняток. Нерезиденти продовжують виходити з ОВДП.

Курс долара

Прожитковий мінімум

Українцям з 1 липня перерахують головний соціальний стандарт – прожитковий мінімум (ПМ). Тоді як "Слуги народу" анонсують дворазове підвищення ПМ, українці через місяць зможуть "розбагатіти" всього на 71 грн.

Субсидії. У формулі розрахунку розміру знижки також фігурує ПМ. Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткові мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за комуналку, а решта повинна покрити субсидія.

Наприклад, із прожитковим мінімумом 2027 грн обов'язковий платіж для сім'ї з чотирьох осіб з сукупним доходом 10 тис. становить 928 грн. А після підвищення прожиткового мінімуму до 2118 грн ця ж сім'я з тим же доходом повинна буде віддавати за комуналку вже 885 грн.

Податки. "Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в межах 10% прожиткового мінімуму", – йдеться в ст. 293 Податкового кодексу. Так, до 1 липня показник ПМ для працездатного населення становить 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. Після першого липня прожитковий мінімум буде 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Аліменти й виплати військовослужбовцям. Від розміру прожиткового мінімуму також залежить разова матеріальна допомога українцям, яких призивають на строкову службу в армію (вона становить два ПМ) і мінімальний розмір аліментів. Як пояснює юристка Діна Дрижакова, розмір аліментів визначає суд, він залежить від багатьох факторів (матеріальне становище іншого з батьків, розмір заробітної плати того, хто платитиме аліменти тощо), законом визначено лише мінімальні розміри аліментів – не менш як половина прожиткового мінімуму на дитину.

Карантин і подорожі

Одна з головних інтриг липня – чи відкриють нам свої кордони країни-члени ЄС. Наразі інформація суперечлива. Одні кажуть, що через складну епідеміологічну ситуацію нам поки навіть не варто сподіватися на поїздки за кордон (у всякому разі до Європейського Союзу). Інші ж, навпаки – посилаючись на джерела, стверджують, що Україна потрапила в список обраних країн, для яких будуть доступні туристичні подорожі.

Авіакомпанії продовжують продавати квитки і на липень, і на серпень, хоча все ще невідомо, чи вдасться потрапити до країни, до якої вже придбали авіаквиток.

Абонплата на газ

Весь газ у кубометрах, який ви витратили з 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019 року, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що утворилося – абонплата. І в кожного регіону є свій тариф.

По-друге, вже з 1 липня "голі" тарифи в середньому підвищать на 24%. Наприклад, тариф у Мелітополі збільшиться з 1,06 до 1,4 грн за куб. І якщо ваша абонплата – 60 кубів, то в червні ви заплатите 72 грн, а в липні – вже 84 грн. Таке подорожчання може легко покрити можливе зниження цін на 5-7%.

Дізнатися докладніше, як зміняться ціни в різних регіонах, можна, ознайомившись із таблицями:

В Україні в липні вдвічі подорожчає абонплата на газ

У липні за рішенням комісії в рази подорожчає абонентська плата на газ

Якщо в середньому ви витрачали 90 кубометрів газу (опалювали будинок) і живете в Миколаєві, то до липня абонплата становитиме 98,1 грн, а після – 121,5 грн. Тобто платіжка збільшиться на 23,4 грн.

Можливий вихід – звернутися до постачальника й повністю перекрити блакитне паливо. Тільки тоді перестануть нараховувати абонплату.

Ще один варіант – якщо поточного газового року (з жовтня до вересня) витрачати значно менше газу, то абонплата наступного року буде меншою.

Третій варіант – чекати, поки змінять систему нарахування. Глава комітету з питань енергетики і ЖКГ ВР Андрій Герус, як уже писав OBOZREVATEL, анонсував прийдешні зміни. Мовляв, ті, хто не користується газом, заплатить символічні гроші – приблизно 4 грн "за трубу". Однак коли саме ухвалять таке рішення, невідомо.

Пенсії перерахують

Як підвищать. Всі українці на заслуженому відпочинку повинні отримувати пенсії від одного до десяти прожиткових мінімумів. Зараз це від 1638 до 16 380 грн, а з 1 липня – від 1712 до 17 120 грн. Тобто в результаті нововведення підвищать мінімальну та максимальну пенсії, а також надбавки за надстаж.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі Кабміну, прийдешній перерахунок уже закладено в бюджет ПФУ, тому жодних затримок не буде. "Індексація прожиткового мінімуму передбачена вже ухваленим бюджетом України на 2020 рік. Всі суми закладені в бюджет, виплати буде здійснено вчасно", – розповідають в уряді.

Так, за кожен рік понад нормативного стажу (від 30 років для жінок і 35 – для чоловіків) належить надбавка розміром 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років замість необхідних 30, то вона зараз може сподіватися на надбавку 163,8 грн, а після перерахунку – вже 171,2 грн. Всього підвищення можуть відчути на собі 6,8 млн осіб.

Як мали підвищити. Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера – 3264 грн, підрахували в Мінсоці. Значить, мінімальна пенсія повинна зрости не на 74 грн, а на 1626 грн, тобто майже вдвічі.

У такому разі майже 8 млн українських пенсіонерів (зараз отримують менш як 3264 грн) отримали б значне збільшення. Щоправда, водночас довелося б різко збільшити й дефіцит Пенсійного фонду (він компенсується із загальної скарбниці держави). А грошей на це немає.