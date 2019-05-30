Новий курс долара, тарифи та ціни: що чекає на українців у червні

На українців у червні очікує істотне зниження тарифу на газ, падіння цін на овочі, пожвавлення на ринку праці та злет біткоїна. Також початок літа може запам'ятатися стабільним курсом гривні.

Детальніше про те, як може змінитися життя українців у червні — у матеріалі OBOZREVATEL.

Нові тарифи на газ

Одна з приємних новин — у червні можна буде менше платити за газ. В середньому тариф знизили на 8%. Так, у "Нафтогазі" вже підрахували — у червні за кожен кубометр населення платитиме їм 5,803 грн. До цієї цифри додасться 20% ПДВ, тариф на транспортування 1,5719 грн і розподіл (залежить від регіону). Наприклад, у Харкові, з огляду на те, що розподіл коштує 269,1 грн. за 1 тис. м куб, за кожен кубометр доведеться платити 7,38 грн.

У Харківській області, де тариф на розподіл вищий, за такий самий обсяг блакитного палива заплатять 7,84 грн (на 46 коп./куб більше).

"Споживачам слід звернути увагу на те, що кінцева вартість блакитного палива у платіжках буде різною на всій території України. Така різниця обумовлена рішенням НКРЕКП про введення для "Укртрансгазу" тарифу на транспортування, виходячи із замовленої потужності", — йдеться у заяві Асоціації газового ринку України.

Тариф на газ Pixabay

У середньому, згідно з нормами споживання, в опалювальний сезон сім'я з трьох осіб у приватному будинку на опалення, підігрів води та приготування їжі витрачала 1775,5 грн за старим тарифом на газ. Якби нові тарифи діяли в минулому опалювальному сезоні, витрати на блакитне паливо скоротилися б до 1514,3 грн.

Сім'я з трьох осіб з однією газовою плитою:

84,6 грн за старим тарифом — 73 грн за новим тарифом

Сім'я з трьох осіб в будинку 70 кв. м (опалюється газом):

Було 1637 грн (опалення) — буде 1394,8 грн

Було 138,5 грн (плита і підігрів води) — буде 119,5 грн

У розрахунках враховувалися затверджені Кабміном нормативи споживання та коригуючий коефіцієнт для Києва. Також варто враховувати, що до жовтня, коли в Україні стартує опалювальний сезон 2019/2020, тарифи на газ можуть знову переглянути.

Унікальний шанс на ринку праці

Саме літо — чудовий період, аби знайти собі нову роботу. Конкуренція в цей час на ринку праці менша, тому і шанси отримати "роботу мрії" вищі.

Кількість вакансій зростає. Найлегше влітку знайти своє місце тим здобувачам, які шукають роботу без спеціальних навичок. В першу чергу йдеться про офіціантів, помічників кухарів, різноробів. У великі міста з'їжджаються туристи, відкриваються літні майданчики, розширюється штат у кафе і ресторанах, починається активна фаза ремонтів і будівництва.

З іншого боку, частина українців їде на сезонні роботи до Польщі та інші найближчі країни, тому загострюється проблема дефіциту робітників. HR-експерт Олександр Білоус зазначає: у 2018-му найбільша кількість вакансій спостерігалася саме у червні. Така сама тенденція, вважає кадровик, повториться і в цьому році. Залежно від ресурсу, великі кадрові портали вже демонструють приріст 5-10%.

Ринок праці Pixabay

Літні місяці і рання осінь — найактивніші для ринку праці, додає дослідник Лідія Ткаченко. "Зростає зайнятість, зменшується безробіття. Є певна сезонність за рахунок студентів, у яких літні канікули, старшокласників. Більше робочих місць у торгівлі (вулична), туризмі, будівництво активізується, особливо, якщо говорити про будівництво у приватному секторі, активно роблять ремонти. Зростає сільське господарство, треба збирати урожай", — розповідає науковець.

Овочі подешевшають

Влітку в Україні знизяться ціни на "борщової набір". Разом із першим урожаєм, у червні 2019-го знизяться і ціни на овочі. Зараз же ціни б'ють усі рекорди. Лише з минулого року обсяг імпорту овочів зріс у 5 разів. Пропорційно зросли і ціни. Першість посідає цибуля, що за кілька місяців подорожчала з 18 майже до 40 грн за кг.

Україна в минулому місяці імпортувала майже 16 тис. тонн цибулі, а у квітні минулого року — всього близько 1,3 тис. тонн, розповідає аналітик аграрних ринків Маргарита Кучка. Попит на цей овоч виріс, збільшилися ціни у Центральній Азії, тому купувати довелося за вартістю в кілька разів вищою за звичайну.

До цих факторів додався ще й ажіотажний попит. Українці активно обговорюють зростання цін на цибулю і, піддавшись паніці, купують її відразу "про запас". Продавці можуть виставити будь-яку ціну — все одно знайдеться покупець. В окремих магазинах можна зустріти овоч і по 45 грн за кг.

Маргарита Кучка впевнена: ціни зростатимуть до червня, коли з'явиться перший урожай ранньої цибулі. Вона, швидше за все, буде значно дешевшою за торішню. Крім того, у червні знизиться попит на неї і на зовнішніх ринках, оскільки перший урожай з'явиться і в інших країнах Європи.

Долар залишиться у стабільних рамках

Тенденція на зміцнення курсу долара у червні триватиме, передбачає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Є два сценарії розвитку ситуації. Перший — негативний. В такому разі вартість долара повернеться до позначки близько 27 грн/$.

"У разі негативних новин з боку МВФ, якщо зовнішні ринки під впливом торгових воєн демонструватимуть зниження, думаю, будуть труднощі і у гривні", — передбачає аналітик Володимир Мазеренко.

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Інакше, за словами аналітика, курс долара у червні може опуститися до 25,9 грн/$, встановивши рекордну за 11 місяців позначку. Однак пізніше почнеться плавна девальвація. Вже до кінця літа, впевнений аналітик, долар продаватиметься по 27 грн/$.

Біткоїн зміцниться

Курсу біткоїну могла б позаздрити будь-яка валюта світу. Курс "монети" у 2019-му зріс більш ніж удвічі! І це не межа. Як раніше писав OBOZREVATEL, вже найближчим часом криптовалюта може подорожчати до $10,6 тис.

Оптимістичний настрій зараз домінує серед більшості трейдерів. Відомий аналітик Пітер Брандт прогнозує, що біткоїн незабаром подолає позначку $10 000. Основною короткостроковою метою подальшого зростання BTC є позначка $10 615, а проміжною — $9321.

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Схожу точку зору висловив інший аналітик та інвестор Galaxy. Він заявив, що ймовірність досягнення позначки у $10 000 зараз становить приблизно 60%. Однак найагресивніше зростання протягом найближчих двох тижнів продемонструють альткоїни, які разом із BTC вступили у нову фазу зростання, вважає експерт. Як уточнює сервіс Whale Alert, між невідомими криптогаманцями відбувся переказ 15 000 біткоїнів на суму близько $120 млн. Цей переказ за часом збігся з різким зростанням курсу.

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