Новий курс долара, рекордні виплати і мінімалка: все, що українцям варто знати про проект бюджету-2020

В Україні бюджет на 2020 рік розрахували з урахуванням зростання курсу долара до 28,2 грн/$, рекордних виплат на обслуговування і погашення держборгу (421,6 млрд грн) і найбільшого в історії країни дефіциту Пенсійного фонду.

Також Кабмін залишив досить скромні показники зі зростання ВВП (3,3%) і мінімальну зарплату (всього на рівні 4723 грн). Хоча при цьому прем'єр Олексій Гончарук раніше пообіцяв – цифри відкоригують, але вже після публікації документа.

OBOZREVATEL зібрав головні цифри держбюджету України на 2020 рік.

З кожного українця по 10 тисяч на держборг

2020-й – період пікових виплат за державним боргом. Майже 40% дохідної частини бюджету доведеться віддати кредиторам країни! В сумі погашення держборгу і його обслуговування обійдеться бюджету в рекордні 421,6 млрд гривень.

Якщо всі ці гроші розділити на офіційну кількість населення (трохи більше 42 млн осіб), вийде, що кожен, зокрема немовлята і люди похилого віку, повинні своїми податками заплатити близько 10 тис. грн. І це тільки в наступному році.

Проблем із виплатами, заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, не виникне. Мовляв, зараз резервів достатньо, а в бюджеті на наступний рік врахували об'єктивні показники й українці не відчують на собі навантаження. Мовляв, і зарплати будуть платитися вчасно, і всі статті витрат у безпеці.

До речі про дефіцит, також до небувалих розмірів збільшиться і "діра" в Пенсійному фонді. Вона складе 172,5 млрд грн. Якщо цю суму розділити на всіх українців, кожен віддасть по 4,1 тис. грн. Крім того, окремо працюючі платять єдиний соцвнесок у розмірі 22% від зарплати. Велика частина цієї суми також надходить до ПФУ.

Традиційно найбільше грошей виділять на Міністерство соціальної політики. Саме вони розподіляють більшу частину виплат і субсидій. Їм дістанеться 290 млрд грн. Для порівняння, на Міненерго і захист навколишнього середовища дадуть всього 8,7 млрд грн. Детальніше можна ознайомитися за допомогою інфографіки. До слова, на НАБУ витратять трохи більше 1 млрд, а на НАЗК – 0,812 млрд грн.

Аналітик Єгор Комов відзначає – український бюджет хоч і презентується, як бюджет розвитку, поки ще залишається "фінансами боржника". В умовах, коли 40% усіх доходів потрібно віддавати, знайти фінансування в потрібному обсязі на всі статті витрат вкрай складно.

"Поки ті заяви, обіцянки, які давав і Гончарук, і Зеленський, у цьому бюджеті не відображено. Бюджет готував старий Кабмін, займалася цим питанням наша діюча міністр Оксана Маркарова. Кабмін був змушений затвердити такий варіант через терміни. До 15 вересня мали подати. Подали. Зараз більше залежить від того, які правки внесуть. Багато пропозицій, законопроєктів повинні вплинути і на дохідну, і на видаткову частини. Візьмемо ту ж верифікацію – який від неї буде ефект? А жорсткість правил для ФОПів зі звітністю – що зміниться? Та й редагування до Податкового кодексу розглядають, зокрема і за рентами", – зазначає Комов.

Курс долара, зарплата і пенсії

У бюджеті на наступний рік закладено курс долара на рівні 28,2 грн/$. Правда, пізніше можуть змінити і цей показник. Зараз долар торгується нижче 25 грн/$, у бюджеті на 2019-й були передбачені інші цифри.

Мінімальну і максимальну пенсії перерахують тричі. У результаті до кінця наступного року на заслуженому відпочинку отримуватимуть як мінімум +1769 грн. Так, із січня пенсіонери отримуватимуть 1638 грн, із липня – 1712 грн, із грудня – 1 769 грн. Паралельно буде збільшуватися і максимальна пенсія – з 16,38 до 17,69 тис. грн.

Водночас мінімальну зарплату в Україні підвищать з 4173 до 4723 грн. Варто відзначити, що це значно менше, ніж анонсували до цього в Кабінеті міністрів. Так, і колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, і його віцепрем'єр Павло Розенко обіцяли, що українці будуть мінімум заробляти 5,5-6 тис. грн.

Хоча тут варто зазначити, що ці цифри його можуть переглянути. Наприклад, збільшити разом з можливо позитивною динамікою зростання ВВП. Так, Гончарук обіцяв, що економіка збільшиться на 5%, хоча в бюджеті закладено показник у 3,3%.

Основні показники бюджету: все, що варто знати

Доходи бюджету – 1,079 трлн грн;

Витрати – 1,1 трлн грн;

На оборону і безпеку витратять 245,8 млрд грн, на дороги – 74,4 млрд грн. Остання цифра – абсолютний рекорд, зазначає міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Дорожній фонд у 2020 році заплановано в розмірі 69,7 млрд гривень. Джерелами формування Державного дорожнього фонду визначені, зокрема, 100% акцизного податку з пального і транспортних засобів і ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них. Курсова різниця вносить свої корективи в грошовий вимір цих 100%", – заявив Криклій.

У Міністерстві фінансів відзначають: мета боргової політики – забезпечити зменшення відношення обсягу державного боргу до ВВП до рівня 46,7% на кінець 2020 року. "Одним із шляхів реалізації такого завдання є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (до 2,09% ВВП в 2020)", – заявили в Мінфіні.

Прогноз фінансування державного бюджету 2020 року надходження від приватизації державного майна приведений до реально можливих 5 млрд грн виходячи з підготовки об'єктів.

На освіту планується направити 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році. Проект вперше передбачає витрати на розвиток вищих навчальних закладів у розмірі близько 300 млн грн.

Загальні витрати на охорону здоров'я становлять 108 млрд грн – це на 9,8 млрд більше, ніж у 2019 році. Витрати на розвиток культури та інформаційної сфери становлять 8,6 млрд грн.

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