Новий курс долара, разові виплати й останні дні біткоїна: що чекає на українців

Українцям квітень може запам'ятатися не тільки разовими виплатами пенсіонерам, а й стабілізацією курсу біткоїна і подорожчанням долара.

OBOZREVATEL розібрався, що чекає на українців у квітні 2019-го.

Біткоїн буде рости, але тренд все ще нестійкий

На весну 2019-го багато аналітиків прогнозували черговий прорив біткоїна. Насправді ж більшу частину березня вартість валюти коливалася приблизно $4 тис. найпопулярніша криптовалюта пробивала цю позначку, але після цього практично одразу ж втрачала позиції.

"Поки говорити рано. Думаю, $4,1-4,3 тис. на квітень – цілком реальний діапазон. Якщо вдасться втриматися у ньому, це буде хороша новина", – зазначає аналітик криптовалютного ринку Олексій Вінт.

Біткоїн

За різними оцінками, знаковим для біткоїна є стеля в $4,5 тис. Якщо її вдасться подолати, то найпопулярніша криптовалюта може знову наблизиться до $6-7 тис. Але з упевненістю говорити про те, що в квітні біткоїн почне повертати колишні позиції, аналітики поки не поспішають.

Відомий трейдер під ніком Galaxy в своєму мікроблозі заявив: квітень – останній місяць, у якому буде утримуватися низька ціна на біткоїн. Після цього, за його оцінками, криптовалюта почне впевнене зростання.

"Хоча ціни можуть здаватися випадковими (для деяких), вони фактично створюють повторювані закономірності й тенденції. Спираючись на таку модель, у квітні ми востаннє побачимо дешевий біткоїн. І так, він може ще декілька разів падати, однак уже ніколи не буде дешевшим за $3 тисячі", – заявив трейдер.

Пенсіонери отримають разові виплати

Українці, які залишаться після березневого підвищення з мінімальними пенсіями, в квітні отримають другу частину разової доплати в розмірі 1,2 тис. грн.

Ресурс для цих виплат – гроші від розмитнення евроблях. Як пояснив міністр соцполітики Андрій Рева,кожному українцеві, який мав низький дохід і в результаті після перерахунку залишився з мінімальною пенсією, усього видадуть по 2,4 тис. грн. Половину цієї суми вже нарахували в березні, а друга частина прийде на картки (або ж принесе листоноша) в квітні.

Надбавку в розмірі 2,4 тис. грнї, за рекомендацією НБУ, вирішили розділити на дві порції. Мовляв, занадто великі перекази можуть створити додатковий тиск на національну валюту.

Наступного разу українці з мінімальними пенсіями можуть розраховувати на підвищення тільки в липні. Тоді прожитковий мінімум підвищать із 1497 до 1564 грн, відповідно збільшать і мінімальну виплату для українців, які втратили працездатність.

"Серед 1,2 млн пенсіонерів, які не отримали надбавку, є ті, у кого базова пенсія нижча за прожитковий мінімум. Вони мали низький заробіток і коли їм зробили перерахунок, вийшло, що їхня пенсія нижча, ніж прожитковий мінімум. А серед них є і ті, у кого повний страховий стаж. Що вийшло? В людини є 35 років стажу, але у нього був невеликий заробіток. Прийняли рішення, що за рахунок "євробляхерів" у таких буде разова допомога. Це 2410 грн. Отримають вони її двома рівними порціями – в березні і квітні", – пояснив OBOZREVATEL міністр соцполітики Андрій Рева.

П'ять вихідних поспіль

У квітні, згідно з календарем, уряд рекомендує роботодавцям встановити одразу п'ять вихідних поспіль: 27 квітня (субота), 28 квітня (неділя, Великдень), 29 квітня (понеділок, вихідний за неділю), 30 квітня (вівторок, доведеться відпрацювати 11 травня), 1 травня (середа, офіційний вихідний).

Календар свят в Україні на 2019 рік:

8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця);

28 квітня – Великдень (неділя);

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа);

9 травня – День Перемоги (четвер);

16 червня – Трійця (неділя);

28 червня – День Конституції України (п'ятниця);

24 серпня – День незалежності України (субота);

14 жовтня – День захисника України (понеділок);

25 грудня – Різдво Христове католицьке (середа).

Наступного разу перенесення робочих днів очікується 21 і 28 грудня (відпрацьовувати доведеться за вихідні 30 і 31 грудня).

Згідно КЗпПУ, в Україні вихідні із заробітку не вираховуються. Крім того, якщо під час святкового вихідного ви перебуваєте у відпустці, відпочивати можна на один день більше. Водночас під час розрахунку середньої зарплати для нарахування відпускних віднімають вихідні. Відповідно, чим більше вихідних, тим більше заплатять за відпустку.

"Укрнафта" проти України

Міноритарні акціонери "Укрнафти" (їх пов'язують із Ігорем Коломойським) подали в Стокгольмський арбітраж проти України. Вони звинуватили державу у відбиранні газу, видобутого "Укрнафтою", без оплати або з оплатою за заниженою ціною; невиконанні "Нафтогазом" і "Укртрансгазом" рішень українських судів; швидкому збільшенні ставок плати за користування надрами; зменшенні кворуму під час проведення зборів акціонерних товариств.

Усні слухання за позовом пройдуть у квітні 2019 року. Загальна сума позову становить $5,4 млрд. І якщо держава програє суд, на користь міноритарних акціонерів доведеться виплатити велику суму.

Зазначимо: ще в 2015 році Верховна Рада законом наділила "Нафтогаз" і наглядову раду повноваженнями, достатніми для одноосібного прийняття кадрових та інших організаційних рішень в "Укрнафті" (відсторонення голови правління, складу правління, призначення виконуючих обов'язки, проведення зборів акціонерів тощо).

Долар зайде в широкий коридор

У квітні курс гривні стабілізується приблизно 27 грн/$, розповідає аналітик Єгор Комов. "Якщо період виборчої компанії пройде без особливих ускладнень, думаю, вартість валюти буде нижче зазначеної відмітки. В іншому випадку, з огляду на настрої учасників ринку, можливий коридор із верхньою відміткою 27,5 грн/$", – впевнений аналітик.

Водночас в "Альпарі" зазначають: виходячи з останніх заяв усіх кандидатів, вони бачать майбутню співпрацю з Міжнародним валютним фондом як один із важливих напрямків у роботі, від чого і залежить курс. "У зв'язку з цим, вже під кінець квітня ми маємо всі шанси побачити зниження курсу до більш низьких позначок до 26,80 і нижче", – пояснюють експерти.

Так, до виборів вартість долара може рости, а вже після кампанії знову опуститься нижче психологічної позначки.

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