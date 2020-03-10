Новий курс долара, комуналка й бензин: що чекає українців через світовий обвал нафти

Ціни на нафту 10 березня зросли на 7% після обвалу більш ніж на 30%. Економічна війна Росії та Саудівської Аравії призвела до справжньої паніки. Акції падають, мільярдери стають мільйонерами, а українці помчали в обмінники скуповувати валюту.

Тоді як частина аналітиків вже констатує початок світової кризи, інші заспокоюють: за нових обставин є як переваги, так і недоліки.

Детальніше про те, чого чекати українцям від обвалу нафти, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом гривні?

Долар буде дорожчати. За оцінкою керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, валюта може досягти позначки понад 26 грн/$, але коридор 26-27 грн/$ збережеться.

Аналітик Володимир Мазуренко додає: найгірша ситуація буде найближими днями – панічна ситуація та ажіотажний попит уже накрутив ціни на готівковому ринку.

"Таке ж було й під час оголошення воєнного стану в Україні. Кілька тижнів долар розхитувався, а потім курс стабілізувався вже в новому, нижчому коридорі. Думаю, ринок відіграє новини, а потім будемо бачити стабілізацію в коридорі від 25 грн/$", – розповідає Мазуренко.

Ймовірна й більш критична ситуація. За певних умов курс може перетнути й позначку в 27 грн/$. А про них нижче.

Як ситуація вплине на економіку України?

ОВДП більше не користується великим попитом у іноземців. Тут кілька причин – і зниження облікової ставки Нацбанку, і ситуація на світових ринках. Україна – ризикові інвестиції. А в ситуації кризи насамперед позбуваються саме таких активів.

10 березня мав відбутися аукціон із продажу ОВДП, який показав би реальну ситуацію. Але його скасували, що цілком очікувано. Зараз не найкращий для цього час.

"Схудне" й інше джерело валюти – експорт. Світові сировинні ринку підуть на спад, знизяться виручки. Як наслідок – буде складніше повертати кредити (а ми все ще перебуваємо в стадії пікових виплат).

Ціна на нафту pixabay

Це може відобразитися на темпах зростання ВВП. Гірше ростиме економіка, менше зароблятимуть українці, разом із доларом збільшиться інфляція – це найгірший сценарій на найближчі місяці.

Тут також можна припустити два варіанти розвитку подій. Перший – ми в ситуації, що склалася, залишимося наодинці зі своїми негараздами. Тоді через значну девальвацію можуть виникнути й такі проблеми – невиконання бюджету, низька платоспроможність тощо. Другий – нестачу валюти компенсує МВФ, який у рамках програми може надати черговий валютний транш. Але для цього потрібно повернути активну фазу переговорів та виконати взяті на себе зобов'язання (а там знову-таки реформи).

Що буде з комуналкою?

А ось тут є й хороші новини. Подешевшання нафти призведе до нижчої вартості блакитного палива. І якщо зменшення цін на газ на світових ринках не з'їсть девальвація, то вже в найближчому майбутньому його вартість може знизитися приблизно на 10-15%, зазначає Комов.

Нафта також впливає і на ціни на бензин, який Україна, насамперед, імпортує. І тут все та ж проблема – якщо долар не злетить в ціні.

Експерт у сфері енергетики Леонід Косянчук пояснює: бензин якщо й подешевшає, то тільки в липні. Зараз всі обговорюють травневі ф'ючерси (майбутні ціни) на нафту. І поки ці цифри позначаться на вартості нафтопродуктів і дійдуть до України, мине кілька місяців.

"У такий спосіб, якщо ця дешева нафта надійде на переробні заводи в квітні-травні, то зниження цін на нафтопродукти слід очікувати не раніше, ніж у липні, та й те з великою часткою оптимізму, оскільки там своя біржа, на якій котирування залежать не тільки від вартості вихідної сировини", – написав Косянчук.

У кращому разі літр бензину може подешевшати на 2-3 гривні. Але це за умови, що гривня незначно перетне позначку 26 грн/$, розповідає Комов.

Газ може скинути 10-15% вартості. Це в гіршому разі дасть змогу утримувати ціни під час девальвації гривні, а в кращому – дозволить пропорційно знизити й тарифи у квитанціях за газ, опалення та гарячу воду. Отже, якщо газ на світових ринках подешевшає на 15%, в Україні ціни можуть знизитися на 10% (за оптимістичного сценарію), тоді тепло й гарячу воду можна буде купити на 7% дешевше.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся