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3 вересня • оновлено в 01:07
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Новий курс долара для українців: аналітик озвучив прогноз

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В Україні курс долара до 8 вересня знизиться з 25,14 до 25 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Володимир Мазуренко. "Вартість валюти буде знижуватися і далі. У вересні буде девальвація, але поки говорити про це зарано. Бачимо стабільну ситуцию, баланс попиту і пропозиції. Курс близько 25 грн це все ще точка стабілізації", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Що буде з курсом долара в Україні: озвучений актуальний прогноз

На вартість валюти впливатимуть виплати в рахунок обслуговування та погашення зовнішніх боргів. На ці цілі уряд змушений витратити кожну третю бюджетну гривню. Крім того, восени збільшується критичний імпорт: зокрема гроші, які доводиться витрачати на купівлю газу. Найімовірніше, найближчим часом – останній період значної ревальвації в 2019-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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