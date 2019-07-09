Революція з кешбеком: після скарги українцям повертатимуть 100%

В Україні спрощена система оподаткування та низький єдиний податок призвів до того, що бізнес навмисно занижує свої обороти і ховає доходи в "тіні".

Щоб виправити ситуацію, Міністерство фінансів запропонувала ввести 100%-вий кешбек для тих, хто поскаржиться на порушення з боку продавця.

OBOZREVATEL з'ясував, як, у разі ухвалення документа, це працюватиме.

Головне:

українцям пропонують за гроші скаржитися на недобросовісних продавців;

сума покупки має становити не менше 850 грн, а після скарги і підтвердження порушення повинні повернути всю суму;

до нововведення обережно поставилися в Регуляторній службі, там бачать кілька проблемних моментів;

перевірки в майбутньому можуть скоротити кількість порушень з боку бізнесу.

Як працюватиме кешбек

Міністерство фінансів ще в минулому році запропонувало посилити контроль бізнесу і повертати гроші покупцям, якщо вони помітять порушення.

Тоді проти такого нововведення виступила Державна регуляторна служба. Вони заявили, що разом із ухваленням нововведень, по-перше, зросте кількість перевірок, а по-друге, з'явиться можливість скаржитися на конкурентів від імені покупців. Самим же покупцям, вважають у Регуляторній службі, не так вже й вигідно буде отримувати кешбек, бо для цього доведеться відкривати банківський рахунок.

У Мінфіні відповіли: є дві альтернативи — або ухвалювати законопроект, або нічого не робити. І другий варіант значно гірший. Зараз же міністерство опублікувало документ для публічного обговорення. Після того, як вони отримають всі зауваження і пропозиції, законопроект розглянуть на засіданні Кабміну і подадуть до парламенту. Остаточне рішення зможуть ухвалити вже народні депутати.

Новини В Україні впав рівень тіньової економіки

Отже, найприємніше для покупців нововведення — за скарги платитимуть. І розмір цієї плати складе 100% вартості товару або послуги. Але за умови, що вартість покупки не менша за 850 грн. Припустимо, що ви купили телефон за 1500 грн у невеликому магазині техніки у метро. Якщо в чеку з якоїсь причини вкажуть не 1500, а, наприклад, 1000 — можна писати скаргу. Також причиною для звернення до контрольних органів можуть стати: відсутність реєстрації платежу через касу або спеціальний прилад, невидача чека.

Що має бути у скарзі:

ПІБ, місце проживання, реєстраційний номер, серія і номер паспорта, номер телефону;

дата купівлі;

назви і вартість товару (послуги);

інформація про отримання документа, який підтверджує розрахунок, або інформація про невидачу такого документа;

номер банківського рахунку, на який переведуть кешбек.

Після цього до бізнесу має прийти перевірка. Якщо виявиться, що сума у звітах не відповідає тому, що провели з використанням реєстраторів розрахункових операцій (PPO), і різниця становить щонайменше 10% мінімальної зарплати станом на початок року (417,3 грн).

Якщо протягом року перевірка засвідчить порушення, покупцю, який поскаржився, повернуть 100% вартості товару або послуги. А бізнес оштрафують:

на 200% вартості проданих із порушенням товарів — якщо правопорушення скоїли вперше;

на 500% вартості проданих із порушенням товарів — якщо за кожне наступне порушення.

І з цих санкцій і компенсуватимуть кешбек для покупців.

Бізнес порушує, а економіка — у тіні

У Мінфіні пояснюють: тільки в минулому році провели 14,7 тис. перевірок і знайшли порушень на 452 млн грн. Витрати на одну перевірку — 200 грн, а доходи в бюджет за рахунок штрафів — в середньому 30,6 тис. грн.

Така статистика, вважають у відомстві, засвідчує, що бізнес масово порушує Податковий кодекс, а перевірки дають свій результат. При цьому підприємці найчастіше зловживають спрощеною системою оподаткування. Щоб стати (або залишатися) "єдинником", вони дроблять бізнес або спеціально занижують дані про реальний оборот.

Відповідно до звітів Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки становить до 33%. "Однак значні обсяги "тінізації" економіки створюють необхідність впровадження окремих мотиваційних заходів, спрямованих на виведення з тіньового обороту частки готівкових розрахунків та "відбілювання" обігу товарів", — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

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Водночас у Регуляторній службі вважають, що звертатися зі скаргами можуть не тільки покупці, але і конкуренти. А самі правила призведуть до зростання кількості перевірок.

Ще одна проблема — встановити факту покупки товару неможливо. Чек можна використовувати чужий, а в самих операціях під час розрахунку готівкою ніякої інформації про покупця немає.

"При проведенні розрахунків готівкою в чеку не вказується інформація про покупця, така як, наприклад, вказується при проведенні безготівкових розрахунків за допомогою банківської карти, тощо. Крім того, впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам, які виявлять порушення під час придбання товарів або послуг вартістю понад 50 тисяч, шляхом відкриття окремого рахунку в банку безпосередньо покупцем цього товару і відповідно подальше обслуговування цього рахунку — потенційно невигідним для такої особи та витратним фактором", — вважають у відомстві.

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