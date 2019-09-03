Новий Кабмін дозволить іноземцям купувати українську землю: що про це відомо

В Україні вирішили допустити іноземців до ринку землі, коли буде запущена реформа.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі програми "Свобода слова" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, разом із Світовим банком Україна прорахувала 25 сценаріїв реформи, щоб зрозуміти, який дасть найбільший ефект.

"Нам потрібно вибирати модель, яка дає найбільше економічне зростання. Це означає, що нам потрібно дозволити операції з землею для всіх, хто має можливість зараз її обробляти, в тому числі для іноземних громадян, але за умови, якщо вони реєструють юридичну особу в Україні і платять тут податки", – сказав прем'єр-міністр.

Тобто, де-юре, доступ до ринку землі матиме українець і українське юрособа, уточнив міністр.

Також одне із завдань реформи – зробити рівним доступ до кредитів на покупку землі. За словами Гончарука, великі агрохолдинги мають більш дешевий ресурс, а у невеликих фермерських господарств його немає. Тому старт земельної реферми відкладуть на рік.

"Ми розраховуємо старт земельної реферми на літо 2020 року. Ми розраховуємо, що на той час кредитування в гривні буде значно дешевше, ніж зараз. Ми розраховуємо, що тоді взяти кредит у гривні можна буде під 14-15%", – каже Гончарук.

При цьому уряд збирається кредити здешевити ще більше.

"Потрібно дати дрібному фермеру можливість отримати кредит на рівні з іноземними суб'єктами. Ми хочемо створити інструмент, який компенсував би цю процентну ставку. Щоб український фермер був в більш вигідних умовах, ніж його іноземний конкурент. І поки ми не знайдемо цей баланс, ринок землі ми відкривати не будемо", - сказав прем'єр-міністр.

Крім того в уряді збираються захистити власників землі: "Щоб не було рейдерства, щоб був порядок з державним земельним кадастрів, були зрозумілі межі ділянок".

Гончарук назвав успловіе для допуску іноземців на ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL, ринок землі може приносити в бюджет України від $ 700 млн до $ 1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж. Такі цифри назвала в.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева.

Закони про ринок землі в Україні можуть бути прийняті до кінця 2019 року. Такі плани є у прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

Також президент повідомив, що в наступні роки економіка України буде зростати на рівні 5-7%.

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