Новий голова "Центренерго" курував вугільні схеми Шкрібляка та Кононенка – ЗМІ

Нового в.о. гендиректора "Центренерго" Олександра Корчинського запідозрили в тісних зв'язках з колишнім нардепом Анатолієм Шкрібляком і активній участі в його схемах.

Про це йдеться в розслідуванні антикорупційного проекту 368.media. За даними ресурсу, зі Шкрібляком його пов'язує, зокрема, компанія "ТехНова", яка використовує потужності Чернігівської ТЕЦ (50% споживачів міста).

"З 2010 року Корчинський був директором даного підприємства. Ми вже писали про схему Шкрібляка-Кононенка, завдяки якій з 2017 по 2019 роки з держбюджету вкрали понад три мільярди гривень на постачання за схемою перерваного транзиту з нібито "європейського" вугілля, що йде через РФ і Білорусь з ОРДЛО. Вугілля надходив на ТЕЦ групи Шкрібляка – "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ), "Євро-реконструкція" (Дарницька ТЕЦ), "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) і "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ)", – йдеться в матеріалі.

"Центренерго"

Корупція на інвестиційних програмах

Сайт стверджує, що на Чернігівській ТЕЦ, як і на інших ТЕЦ Шкрібляка, крім вугільної схеми широко користувалися схемами розкрадання з бюджету за рахунок закупівель і реалізації інвестиційних та ремонтних програм в рамках затвердженого НКРЕКУ тарифу для "ТехНова". При виконанні інвестиційної та ремонтної програм обсяги робіт багаторазово "роздували".

"Зокрема, в 2013-2014 роках на Чернігівської ТЕЦ по документам витратили на ремонт і закупівлі 215,5 млн гривень, але за фактом роботи "роздули" за рахунок підконтрольних фірм "Сібола" і "Гефест Альянс" на 192,2 млн гривень. За даними правоохоронців, багато з цих робіт існують тільки на папері, а інші в реальності коштують в рази дешевше. Гроші перераховували на розрахункові рахунки підконтрольних фірм, переводили в готівку і привласнювали. До 2015 року до цієї схеми виведення коштів у Корчинського підключили фірми "Енергобольц", "Технобудцентр" і "Будпостачсервіс", за допомогою яких знову ж завищували реальні обсяги робіт", – сказано в тексті.

Схема 368.media

Ресурс пише, що "ТехНова" інвестиційної (ІП) і ремонтної програм (ІП) так зване наповнення робіт "роздували". Як приклад він наводить таблиці за 2013-2014 роки, де вказані всі види робіт, які проводилися на Чернігівській ТЕЦ, їх суми та "націнки".

"Внизу вказані цифри – навпаки "закрито повітря" (червоним кольором) – загальна сума в 192,2 млн гривень (курс "8" – 24 млн доларів). Ця націнка "активізувалася", грошові кошти перераховувалася на розрахункові рахунки підконтрольних фірм, переводили в готівку і присвоювалась. У таблиці червоним кольором виділено неіснуючий субпідрядник "Сібос" – через нього закривали "маржу" і "роздували" виконання робіт", – йдеться в тексті.

368.media

368.media

368.media

368.media

368.media

368.media

368.media

368.media

За даними правоохоронців, роботу схеми, списання матеріалів і оформлення "роздутих" актів виконаних робіт контролював особисто Корчинський. Це не могло не привернути увагу правоохоронних органів – в 2017 році в поліції почали дві кримінальні виробництва, в яких фігурує ТОВ "ТехНова", а в ГПУ – ще одне, проте всі вони "затихли" – з 2018 року слідчі не проявляють ніякої активності. Згідно з матеріалами цих кримінальних проваджень, тільки протягом 2014-2015 років під керівництвом Корчинського на ТОВ "ТехНова" за рахунок різних схем розікрали близько 440 млн гривень

"До того ж можна додати, що в ході аудиту діяльності Чернігівської ОДА у 2017 році виявили безліч порушень і зловживань з боку" ТехНова "в період з 2014 по 2016 роки, суму завданих збитків оцінили більш ніж в 160 млн гривень", – стверджують розслідувачі.

368.media

368.media

"У 2016 році Корчинський пішов на "підвищення" і очолив ТОВ "Укртеплоенерго" – керуючу компанію, що курує діяльність ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ "Єврореконструкція" (Дарницька ТЕЦ), ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) і ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ). Обсяг розкрадань коштів на цих чотирьох ТЕЦ Шкрібляка за цей період склав близько 1,35 млрд гривень", – йдеться в матеріалі.

Корчинський і Крючков

Окремо варто відзначити роль Корчинського в "відмиванні" коштів для екс-глави ПрАТ "ХК "Енергомережі" Дмитра Крючкова. Йдеться про аферу 2014-2015 років, коли Крючков незаконно на користь ХК "Енергомережі" організував перехід права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію у ДП "Запорізький титано-магнієвий комбінат", ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь".

В результаті махінацій Крючкова до ХК "Енергомережі" незаконно перейшло право вимоги заборгованості перед ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" на загальну суму 346,2 млн гривень. 196,8 млн гривень з цієї суми "енергомережі" Крючкова отримала, а ще 149,4 – "пробачила" і перевела в дисконт.

368.media

"Відмивали" кошти через підконтрольні підприємства і, зокрема за допомогою підприємств зі схеми Шкрібляка-Кононенка через спеціально створене для цих цілей ТОВ "Торговий дім "Спецпостач". Перекази і легалізацію коштів проводили під виглядом повернення фінансової допомоги, а задіяли для цього ТОВ "ТехНова" та ТОВ "Єврореконструкція", через які "відмили" близько 58 млн гривень.

368.media

368.media

368.media

368.media

З боку ТОВ "ТехНова" роботу схеми забезпечував генеральний директор Олександр Корчинський, який підписував договори з ТОВ "Торговий дім "Спецпостач" і давав вказівки бухгалтерії. Схему "відмивання" коштів Крючкова в рамках аж двох кримінальних проваджень розслідують в НАБУ, але не дуже поспішають.

"У світлі призначення Корчинського на посаду в.о. генерального директора ПАТ "Центренерго" його зв'язок з Крючковим цікавий ще й тим, що саме Крючков через своє ТОВ "Баланс Груп" є найбільшим кредитором "Центренерго". Якщо підприємством керує людина Шкрібляка – Корчинський, то це створює широкі можливості для реалізації на підприємстві корупційних схем. Поки ситуація в підвішеному стані, тому що на початку березня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Фонду держмайна заборонили здійснювати заміну членів дирекції "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка, і вносити відповідні зміни до реєстру. Позиція ФДМУ і його глави Дмитра Сенниченка в цьому питанні поки не прояснилася", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед своєю відставкою прийняв рішення зняти керівництво "Центренерго". Журналіст Юрій Бутусов вважає, що таким чином, Гончарук змусив нового главу уряду "здати іспит" на "Центренерго".

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