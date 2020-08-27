Новий глава "Укрзалізниці" сказав, як підвищуватиме ціни на квитки

Новий глава "Укрзалізниці" сказав, як підніматиме ціни на квитки.

"Укрзалізниця" не планує різко підвищувати ціни на квитки. Однак поступово їх будуть виводити на ринковий рівень.

Про це сказав голова компанії Володимир Жмак в інтерв'ю "Ліга.Бізнес". До того ж низькі, на його думку, тарифи не є головною причиною збитковості пасажирських перевезень.

"Основна проблема – це не ті, хто купує квитки. Головна проблема збитковості – це пільгові пасажири і "зайці". Особливо в приміських поїздах. Зараз дуже значна заборгованість перед УЗ за перевезення пільговиків. Я хочу це виправити: впровадити систему публічних сервісних договорів", – сказав Жмак.

За його словами, "Укрзалізниця" може укладати контракт з ОДА на перевезення пільгових пасажирів, отримуючи за це кошти з місцевих бюджетів.

"Політична конкуренція змусить їх погоджуватись. Хто платить – у того виборці їздять у новесенькій електричці з кондиціонером. Це вагомий аргумент на виборах", – сказав Жмак.

Подібним чином керівник УЗ хоче побудувати відносини з великими підприємствами, наприклад, Одеським припортовим заводом або "Криворіжсталлю".

"Щодо перевезення всіх інших пасажирів, треба впроваджувати систему мотивації. Таку як на авіалініях – раніше купуєш, дешевше отримуєш. Наприклад, якщо купуєш за місяць – платиш 70% вартості і так далі", – пояснив голова компанії.

Нічні поїзди чи експреси

Жмак сказав, що виступає за якомога ширше використання швидкісних поїздів – на відміну від нічних поїздів. За його словами, експреси набагато дешевші в обслуговуванні, ніж нічні поїзди. Тому збирається вкладати гроші у першу чергу в електропоїзди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 липня Кабінет міністрів призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

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